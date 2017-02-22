В Казахстане зарегистрировано почти полторы тысяч правонарушений по пыткам

По статистике ЦПСИ и Генеральной прокуратуры РК, в прошлом году во время ведения уголовного делопроизводства в Казахстане были зарегистрированы 1460 правонарушений по пыткам. В отношении женщин произведено 52 правонарушения, несовершеннолетних - 3. Уголовных правонарушений насчитано 63, сообщает Zakon.kz.

Эти данные озвучил на пресс-конференции, которая идет сейчас в Астане, Региональный директор Международной тюремной реформы PRI в Центральной Азии Азамат Шамбилов.

По его словам, с 2013 по 2016 год сотрудниками уголовно-исполнительной системы Казахстана было совершено два преступления по фактам применения пыток, к уголовной ответственности привлечены пять сотрудников УИС.

Напоминаем, статья 146 Уголовного кодекса РК определяет пытки как умышленное причинение физических и психических страданий следователем, дознавателем или иным должностным лицом с целью получения от пытаемого сведения или признания, наказать, запугать его и так далее. Также понятие «пытки» охватывает жестокое, бесчеловечное, унижающее достоинство, обращение.

- Пытки в Казахстане чаще всего сопутствуют с таким преступлением как превышение должностных полномочий, - говорит Азамат Шамбилов. - Такие преступления предусматривают наказание от штрафа в 5 тысяч МРП до 12 лет лишения свободы.

В Казахстане функционируют два института предупреждения пыток - Общественные наблюдательные комиссии (ОНК) и национальный превентивный механизм (НПМ). Члены общественной наблюдательной комиссии посещают тюрьмы, проводят различные анкетирования, встречаются с осужденными, направляют обращения в госорганы. Также они вправе обращаться по вопросам, связанным с обеспечением прав, свобод и законных интересов осужденных, в их администрацию, вышестоящие органы, прокуратуру.

Шамбилов призвал о фактах применения пыток со стороны сотрудников полиции, если они будут иметь место, звонить на «Телефон доверия» по номеру 1402, который является единым на территории всей страны.

В настоящее время в структуре КУИС насчитываются 18 следственных изоляторов и 74 исправительных учреждения. По итогам последних исследований Международной тюремной реформы в Центральной Азии, Казахстан среди 200 стран мира занимает 48 место по общему тюремному населению и находится в одной пятерке с такими странами, как Австралия и Канада.

Торгын Нурсеитова