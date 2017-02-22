Проблемой аварийности жилья в Казахстане обеспокоен депутат

Депутат Мажилиса Парламента РК Александр Суслов обратился к главе правительства с депутатским запросом, в котором озвучил ряд предложений по решению накопившихся проблем с аварийными домами в жилищном фонде , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz.





«Поводом моего депутатского запроса является существующая проблема аварийности жилья нашей страны. Ранее действовала схема строительства жилья в рамках пилотных проектов по сносу аварийного жилья по программе «Доступное жилье - 2020», которая в настоящее время прекратила свое существование решением правительства РК», - сказал он.





По его словам, достигнутые результаты и целевые индикаторы указанного пилотного проекта, где ответственными были определены бывшее Министерство регионального развития РК, акиматы Мангистауской области и города Астаны, не получили широкой огласки и были тихо-мирно забыты.





«Также сейчас на портале «Жилищно-коммунальное хозяйство РК» можно найти информацию о порядке признания жилья аварийным - ветхим. Данным документом расписан только регламент по определению зданий и строений аварийным или ветхим. При этом вопросы социального характера, такие как переселение жильцов из аварийных домов на равнозначные по площади квартиры в новых домах или предоставление временного жилища во время ремонтно-восстановительных работ, на местах кардинально не решаются», - заявил парламентарий.





А.Суслов отметил, что в ходе проведенных недавно встреч с избирателями Карагандинской области, жителями города Жезказган поднят проблемный вопрос по аварийным многоэтажным домам.





«По состоянию на первое января 2017 года в жилищном фонде города Жезказган находятся 649 жилых домов общей площадью 1 552,2 тыс. кв. метров, или 22 428 квартир. На сегодня 29 многоквартирных жилых домов города признаны аварийными и имеют соответствующие технические заключения специализированных организаций. Из них 12 жилых многоквартирных домов требуют капитального ремонта, 17 жилых многоквартирных домов подлежат сносу», - указал мажилисмен.





«В 17 аварийных многоквартирных домах расположено 323 квартиры общей площадью 19 752 квадратных метров. Из них 53 - однокомнатные, 188 - двухкомнатные и 82 - трехкомнатные. Соответственно, требуется переселить 3 462 граждан или 323 семьи. В очереди на получение жилья из госжилищного фонда города состоят 2013 граждан, в том числе 173 человек из вышеперечисленных аварийных домов. При этом в настоящее время крайне сложная и аварийная ситуация сложилась по дому № 11 по ул. Женис города Жезказган», - добавил он.





При этом депутат напомнил, что еще в 2007 году были признаны аварийными 4 и 5 подъезды указанного дома.





«Повторно в 2013 году и 2015 году было получено заключение технического состояния строительных конструкций, согласно которому дом был полностью призван аварийным. Во избежание ЧС и ликвидации угрозы жизни и здоровью граждан, проживающих в аварийном доме № 11 по ул. Женис города Жезказган, необходимо экстренное переселение жителей данного дома», - уточнил мажилисмен.





Как полагает А.Суслов, аналогичная ситуация в жилищном фонде характерна и для других городов и населенных пунктов Казахстана. По его данным, в Кызылорде около 30 домов признаны непригодными для проживания, в Шымкенте насчитывается 25 аварийных домов, в Уральске таких домов 41.





«Проводимые точечные меры не позволяют решить проблему аварийности жилых домов системно и эффективно. В связи с этим прошу рассмотреть несколько предложений. Это провести комплексную ревизию всего жилищного фонда нашей страны с выдачей каждому многоквартирному дому соответствующего технического заключения. Разработать отраслевую программу по сносу или капитальному ремонту аварийного жилья, с определением ответственных государственных органов и источников финансирования; разработать алгоритм действий для местных исполнительных органов по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации угрозы жизни и здоровью граждан, проживающих в аварийных домах. В рамках реализуемых государственных программ «Нұрлы жол» и «Нұрлы жер» предусмотреть возможность строительства жилья для последующего переселения жильцов аварийных домов», - заключил он.





Ответ парламентарий попросил предоставить письменно в установленные законом сроки.





Автор: Ксения Давыдова, Астана