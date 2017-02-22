В Алматинской области уровень обеспеченности качественной питьевой водой доведен до 84%

За пять лет в Алматинской области с целью обеспечения населения качественной питьевой водой направлено 57,6 млрд. тенге. Об этом сообщил аким области Амандык Баталов в ходе отчета перед населением области, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.





В прошлом году 23 села подключены к централизованному водоснабжению и в 91 проведены ремонтные работы, уровень обеспеченности доведен до 84%.





В рамках программы «Нурлы жол» завершается строительство и реконструкция 13 объектов водоснабжения в Аксуском, Карасайском, Кербулакском, Панфиловском, Талгарском районах, городах Талдыкорган, Текели и двух котельных в городах Талдыкорган и Капшагай на общую сумму 7,7 млрд. тенге.





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