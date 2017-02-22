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Новости за сегодня

В Алматинской области объем инвестиций составил 529 млрд. тенге

 

529 млрд. тенге составил в прошлом году объем инвестиций в Алматинской области, с ростом на 3,3%. Об этом сообщил аким области Амандык Баталов в ходе отчетной встречи перед населением, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

В прошлом году было проведено 2 международных инвестиционных форума, по итогам которых подписаны договора на реализацию 39 проектов на общую сумму 983 млрд. тенге.

- Государственная поддержка в создании благоприятного инвестиционного климата позволила привлечь в область как потенциальных отечественных, так и зарубежных инвесторов, в том числе ряд транснациональных компаний, - отметил А.Баталов.

Это иранская компания «Империя Фуд», которая завершает строительство завода по переработке мяса КРС мощностью 8 тыс. тонн в год, компания «Маревен Фуд Тянь-Шань», ведущая строительство завода по производству макаронных изделий мощностью 90 тонн сутки. Также российская компания «Лукойл», голландская компания «Фарм фритс» и немецкая компания «Бауманн».

Как было отмечено, по этим проектам будет дополнительно привлечено 112 млрд. тенге инвестиций с созданием более 1,5 тысячи рабочих мест.

 

22 февраля 2017, 12:09
Источник, интернет-ресурс: Алматинского областного акимата

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