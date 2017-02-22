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К.Кокрекбаев: Поручаю акимам районов активизировать работу по созданию условий для бизнеса

22 февраля 2017, 12:20

Глава региона отметил, что банками второго уровня субъектам малого и среднего бизнеса выданы кредиты на сумму 17,6 млрд.тенге.


С начала реализации «Дорожной карты бизнеса - 2020» по всем инструментам на поддержку 766 проектов малого и среднего бизнеса направлено 15,3 млрд.тенге, из них в прошлом году - 2,6 млрд. тенге. В результате создано 3500 новых рабочих мест, передает пресс-служба акима Жамбылской области.

При этом доля сельского предпринимательство, составляет лишь 47% всех проектов. С момента реализации выделено 15,3 млрд.тенге, из них в отчетном году - 2,6 млрд. тенге.

Глава региона отметил, что банками второго уровня субъектам малого и среднего бизнеса выданы кредиты на сумму 17,6 млрд.тенге.

Также в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» в сфере электроэнергетики реализуются 3 проекта на сумму более 555 млн.тенге.

Это строительство подстанции и линий электроснабжения для строящихся заводов в г.Каратау, Шуского района (ТОО "СП KazMiya") и крестьянского хозяйства в Байзакском районе.

-Из республиканского бюджета выделено 500,0 млн.тенге на строительство высоковольтной линий (ВЛ 220) до с.Кордай и постанции «Кордай-220» с софинансированием из областного бюджета в сумме 55 млн.тенге,- сообщил Карим Кокрекбаев

В ходе встречи, акимам районов и города Тараз, управлению предпринимательства было поручено провести глубокий анализ причин снижения активности в бизнес-среде, не ссылаясь только на укрупнение хозяйств и ликвидацию «мертвых душ». Не ждать помощи от Правительства, а активизировать работу по созданию благоприятных условий для бизнеса и эффективному использованию мер государственной поддержки.

Фото: traiderforex.ru


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