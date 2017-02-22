Инфляция в текущем году будет на уровне 6-8% - Нацбанк РК

Национальный Банк Республики Казахстан 4 раза в год проводит прогнозные раунды, в ходе которых осуществляется прогноз основных макроэкономических показателей, в первую очередь инфляции, на среднесрочный период (предстоящие 7 кварталов). На основе полученных прогнозов и оценок Национальный Банк РК принимает решения по денежно-кредитной политике, в том числе по уровню базовой ставки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.





17 февраля 2017 года Национальный Банк РК завершил очередной прогнозный раунд «Январь-февраль 2017 года». Прогнозный период с 1 квартала 2017 года по 3 квартал 2018 года.





Как сообщается в распространенной информации, "ввиду стабилизации ситуации на рынке нефти, а также более оптимистичных консенсус-прогнозов международных институтов по цене на нефть, в качестве основного сценария рассматривается оптимистичный сценарий, предполагающий цену на нефть на уровне 50 долларов США за баррель на протяжении всего прогнозного периода".





"Результаты показывают, что годовая инфляция в Казахстане в течение 2017 года будет находиться в целевом коридоре 6-8% (6,5-7,0% к концу 2017 года), а в 2018 году начнет плавное вхождение в целевой коридор 5-7%. Замедление инфляции будет происходить в результате снижения инфляционных ожиданий, повышения стабильности и предсказуемости ситуации на внутреннем денежном рынке, а также проведения умеренно-сдерживающей денежно-кредитной политики в 2017 году", - говорится в сообщении.





Как отмечается, темпы экономического роста ускорятся до 2,2% в 2017 году и до 4,7% за девять месяцев 2018 года. Экономический рост в данный период будет обеспечен за счет роста внутреннего потребления на фоне роста реальных заработных плат, роста инвестиций в основной капитал в рамках реализации государственных программ поддержки и диверсификации экономики, роста объемов добычи и производства минеральных ресурсов (эффект Кашагана). Рост импорта потребительских и инвестиционных товаров в результате расширения внутреннего спроса будет выступать сдерживающим фактором роста ВВП. Разрыв выпуска будет отрицательным до 3 квартала 2017 года. С 4 квартала 2017 года реальный ВВП будет находиться немного выше своего потенциального значения, что будет свидетельствовать о слабом проинфляционном давлении в экономике.





"Внешний инфляционный фон характеризуется как умеренно-благоприятный. Это связано, в первую очередь, с замедлением инфляционных процессов в Российской Федерации. Внешний спрос будет восстанавливаться за счет слабого роста экономики Европейского союза, слабоположительных темпов роста ВВП России, ниспадающих, но все еще высоких темпов экономического роста Китая", - отмечается в информации.





Как сообщается, основные риски инфляции связаны с высокими темпами роста цен производителей, существенным ростом реальных заработных плат в основных секторах экономики в 4 квартале 2016 года. В свою очередь, при реализации сценария 40 долларов США за баррель годовая инфляция будет находиться ближе к верхней границе целевого коридора в 2017 году (7,5-8,0% к концу 2017 года).