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Новости за сегодня

Пенсионные накопления в ЕНПФ достигли 6,7 трлн тенге

 

Общая сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 февраля 2017 года составила 6,71 трлн. тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО ЕНПФ.

«Количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) вкладчиков (получателей) по всем видам договоров на 1 февраля 2017 года составило 10,04 млн. единиц, в том числе за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) - 9,58 млн. единиц. Количество ИПС вкладчиков по обязательным профессиональным пенсионным взносам составило 421,25 тыс. единиц, а по добровольным пенсионным взносам - 38,99 тыс. единиц», - указывается в распространенном сообщении.

Как отмечается, общая сумма поступлений в январе 2017 года составила 61,2 млрд. тенге. Сумма возвращенных взносов составила 0,4 млрд. тенге, с учетом возврата в республиканский бюджет 50 процентов от суммы обязательных пенсионных взносов, перечисленных за счет бюджетных средств до 1 января 2016 года в пользу военнослужащих и сотрудников силовых структур.

Между тем, сумма чистого инвестиционного дохода, начисленного на ИПС вкладчиков с начала 2017 года, составила 10,79 млрд. тенге.

За январь 2017 года сумма пенсионных выплат из ЕНПФ составила 43,14 млрд. тенге, в том числе переводы в страховые организации 2,09 млрд. тенге.

 

22 февраля 2017, 12:20
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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