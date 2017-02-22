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В этом году в Алматинской области строятся 22 объекта здравоохранения

22 февраля 2017, 12:30

Обеспеченность санитарным автотранспортом доведена до 87%, оснащенность медоборудованием составляет 81%.


В текущем году в Алматинской области строятся 22 объекта здравоохранения на общую сумму 3,2 млрд. тенге, в том числе 10 СВА и 8 ФАП. Об этом сообщил аким области Амандык Баталов в ходе отчетной встречи перед населением, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Так, в прошлом году в областном центре открылась многопрофильная больница на 300 коек, отремонтировано 14 медобъектов на сумму 1,6 млрд. тенге.

Обеспеченность санитарным автотранспортом доведена до 87%, оснащенность медоборудованием составляет 81%.

Кроме того, в городе Талдыкорган в прошлом году был сдан 60-ти квартирный дом для медиков, а по гранту акима области 85 студентов обучается в медицинских вузах страны.

Фото:strategy2050.kz




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