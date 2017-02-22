В этом году в Алматинской области строятся 22 объекта здравоохранения

В текущем году в Алматинской области строятся 22 объекта здравоохранения на общую сумму 3,2 млрд. тенге, в том числе 10 СВА и 8 ФАП. Об этом сообщил аким области Амандык Баталов в ходе отчетной встречи перед населением, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.





Так, в прошлом году в областном центре открылась многопрофильная больница на 300 коек, отремонтировано 14 медобъектов на сумму 1,6 млрд. тенге.





Обеспеченность санитарным автотранспортом доведена до 87%, оснащенность медоборудованием составляет 81%.





Кроме того, в городе Талдыкорган в прошлом году был сдан 60-ти квартирный дом для медиков, а по гранту акима области 85 студентов обучается в медицинских вузах страны.





Фото:strategy2050.kz











