В этом году в Алматинской области строятся 22 объекта здравоохранения
22 февраля 2017, 12:30
Обеспеченность санитарным автотранспортом доведена до 87%, оснащенность медоборудованием составляет 81%.
В текущем году в Алматинской области строятся 22 объекта здравоохранения на общую сумму 3,2 млрд. тенге, в том числе 10 СВА и 8 ФАП. Об этом сообщил аким области Амандык Баталов в ходе отчетной встречи перед населением, - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.
Так, в прошлом году в областном центре открылась многопрофильная больница на 300 коек, отремонтировано 14 медобъектов на сумму 1,6 млрд. тенге.
Обеспеченность санитарным автотранспортом доведена до 87%, оснащенность медоборудованием составляет 81%.
Кроме того, в городе Талдыкорган в прошлом году был сдан 60-ти квартирный дом для медиков, а по гранту акима области 85 студентов обучается в медицинских вузах страны.
Фото:strategy2050.kz
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