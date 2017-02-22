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В ВКО за взятку задержан сотрудник министерства оборонной промышленности

22 февраля 2017, 12:32

Проводится досудебное расследование.


Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области при получении взятки в размере 6,2 млн. тенге задержан заместитель директора юридического департамента Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК Е.Арпабаев, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным департамента, незаконное вознаграждение он получил от представителя одного из госпредприятий области за подписание договора о госзакупках с Комитетом по государственным материальным резервам министерства.

Арпабаев водворен в ИВС УВД г.Усть-Каменогорск. Проводится досудебное расследование.

Фото: ridus.ru

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