Динамика снижения «тюремного населения» через призму пенитенциарной системы

Саламатов Е.А. -

кандидат юридических наук, доцент

За последние годы Казахстан добился существенных успехов в уменьшении «тюремного населения». Так, с января 2010 по январь 2017 года численность лиц, содержащихся в местах предварительного заключения и лишения свободы, уменьшилась с 63440 до 36340 либо на 42,7%[i].

По оценкам Международного центра тюремных исследований за указанный период наша республика по индексу «тюремного населения», то есть по количеству заключенных на 100 тысяч граждан страны, в общемировом рейтинге переместилась с 13 на 68 место[ii].

В связи с указанным снижением «тюремного населения» интерес вызывает ее динамика по годам, а также причины, повлиявшие на нее. Так как ранее в Казахстане уже проводилось исследование, посвященное изменению численности заключенных с 2002 по 2012 годы[iii], в данной статье будет дан краткий анализ за 2013 - 2016 годы, в течение которых сокращение произошло более чем на 12300 человек.

Установление связи между уровнем преступности в стране и количеством осужденных в местах изоляции не дает объективной картины. Здесь существует ряд факторов: раскрываемость преступлений, прекращение досудебного расследования в силу разных законных оснований, применение мер пресечений не связанных с заключением под стражу и наказаний альтернативных лишению свободы, разрыв во времени между совершением преступления и поступлением лица в исправительное учреждение (совершил преступление в 2013г., осужден в 2014г.) и другие. К примеру, из-за изменения формирования статистической отчетности уровень преступности в стране в 2013 году в сравнении с 2012 годом официально вырос на четверть. Однако, это не привело к пропорциональному увеличению числа лиц в местах изоляции.

Поэтому самым логичным объяснением уменьшения числа осужденных является влияние нового Уголовного кодекса РК, который вступил в действие с 2015 года и пропагандировался как более гуманный. Например, если за 2013-2014 годы численность лиц, содержащихся в местах предварительного заключения и лишения свободы, уменьшилась всего на 745 человек, то после вступления в действие нового Уголовного кодекса РК, в течение 2015-2016 годов их количество уменьшилось на 11596 человек[iv].

Чтобы понять, как изменялась динамика численности заключенных в указанный период по годам, обратимся пенитенциарной статистике, которой в последнее время предостаточно в открытых источниках. Именно пенитенциарная статистика является лучшим индикатором оценки гуманизации уголовного законодательства.

год поступило в учрежд. УИС освобод. из учрежд. УИС в том числе УДО динамика +/- 2013 10 157 9 020 4 152 + 1 137 2014 9 373 11 255 4 849 - 1 882 2015 8 224 16 218 5 674 - 7 994 2016 8 682 12 284 4 413 - 3 602 всего 36 436 48 777 19 088 - 12 341

Из данной таблицы видно, что в 2013 году численность осужденных незначительно увеличилась. Это объясняется тем, что в предыдущем году было реализовано два закона: от 9 ноября 2011 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной деятельности и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства» и от 28 декабря 2011 года «Об амнистии в связи с двадцатилетием государственной независимости Республики Казахстан».

В период реализации подобных законов, особенно об амнистии, из учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС) увеличивается отток лиц, в том числе за счет тех, кто освободился бы в более поздний срок. Одновременно уменьшается приток за счет освобождения следственно-арестованных. В последующем этот приток выравнивается до среднестатистического уровня. Поэтому, в 2012 году численность заключенных уменьшилась больше обычного, а именно на 3654 человека. А на следующий 2013 год количество заключенных прибывших в учреждения УИС превысило число убывших, что и привело к их общему увеличению на 1137 человек.

Следующий 2014 год характерен снижением «тюремного населения» на 1882 человека. В указанном году не принимались какие-либо законы относительно гуманизации, но именно в этот период шла активная разработка нового Уголовного кодекса РК. Работа над его проектом сопровождалась активной пропагандой необходимости гуманизации уголовного законодательства и выхода Казахстана из перечня 50-ти стран с наибольшим «тюремным населением». Это не могло не отразиться на правоприменительной, в том числе судебной практике, что и привело к определенному изменению баланса притока и оттока заключенных.

Наиболее результативным является 2015 год, когда вступил в действие новый Уголовный кодекс РК. О его гуманной природе было сказано и написано немало, особенно разработчиками. Хотя общий верхний предел срока лишения свободы не был возвращен до научно-обоснованного уровня советского периода, тем не менее, гуманизация кодекса была обеспечена за счет разбавления санкций альтернативными наказаниями. Также в ряде статей был снижен максимальный срок лишения свободы, но это мало коснулось лиц, содержащихся в исправительных учреждениях, так как данные учреждения состоят на 93-95% из лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые сроки почти не изменились.

Как видно из таблицы, при уменьшении поступления лиц в места заключения с 9373 до 8224, одновременно произошло резкое увеличение освободившихся с 11255 до 16218. Здесь следует пояснить, что увеличение количества освободившихся почти на 5 тыс. человек произошло во многом благодаря появлению в санкциях статей альтернативных лишению свободы видов наказаний. В течение рассматриваемого года на основании статьи 73 Уголовного кодекса РК 4631 осужденному неотбытая часть лишения свободы была заменена другим более мягким видом наказания, что почти в три раза больше чем в предыдущем году. Также увеличилось количество освободившихся условно-досрочно.

В целом, в первый год действия нового Уголовного кодекса РК численность заключенных сократилась на 7994 человека, что является наилучшим показателем за последние годы (в 2003г. уменьшено на 18900 чел.).

И, наконец, 2016 год отмечен также снижением числа заключенных, но уже на 3602 человека. В сравнении с предыдущим годом почти на 4 тыс. человек уменьшилось количество освободившихся из мест заключения, что объясняется реализацией годом ранее основной части гуманизирующего потенциала нового Уголовного кодекса РК. Уменьшение количества условно-досрочно освобожденных объясняется кроме того сокращением общего количества осужденных в исправительных колониях.

Таким образом, общее количество заключенных в учреждениях УИС с 2013 по 2016 годы благодаря принимаемым мерам уменьшилось на 12341 человек.

Что касается прогноза на первую половину 2017 года, то здесь все очевидно. Определенное уменьшение лиц в пенитенциарных учреждениях обеспечит Закон РК от 13 декабря 2016 года «Об амнистии в связи с двадцатипятилетием Независимости Республики Казахстан».

В целом, на протяжении последних семи лет, за исключением 2013 года, количество заключенных в нашей стране ежегодно уменьшалось и на начало текущего года составило 36343 человека, что обеспечило Казахстану, как отмечено выше, 68 место в рейтинге по индексу «тюремного населения».

В этой связи возникает вопрос о достаточности достигнутых результатов. Можно ли быть удовлетворенным текущим положением или необходимо дальше уменьшать количество заключенных? Для получения ответа сравним свое положение с некоторыми странами, прежде всего соседями.

Так, в январе 2017 года в Казахстане на 100 тыс. населения было 202 заключенных. В тоже время, в Кыргызстане - 167, Узбекистане - 150, Таджикистане - 121, а в Германии, на чье уголовное законодательство ориентировались разработчики действующего Уголовного кодекса РК - 76[v].

Помимо индекса «тюремного населения» существуют и другие параметры определения гуманности уголовного законодательства и оптимальности числа заключенных в стране. Например, в настоящее время Казахстан занимает 63 место в мире по численности населения. В тоже время по количеству заключенных среди 223 стран мы находимся на 48 месте. На «нашем» 63 месте пока расположилась Гватемала с 20697 заключенными[vi].

Также у нас пока сохраняется отрицательное соотношение между отбывающими лишение свободы и наказания, не связанные с изоляцией. В развитых европейских странах соотношение выглядит следующим образом: 10% в тюрьмах и 90% под надзором пробации, в США 30% на 70%, в Казахстане на январь 2017 года 55% на 45%.

Таким образом, несмотря на достигнутые существенные результаты, самоуспокаиваться еще рано. Но, речь не должна идти о снижении «тюремного населения» любой ценой в ущерб правопорядку. Здесь необходимо соблюсти баланс между принципом неотвратимости наказания за совершенное преступление, интересами и ожиданиями общества, а также имиджем страны в общемировых рейтингах.