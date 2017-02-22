В Актюбинской области принимаются меры по диверсификации экономики

Отчетная встреча Бердыбека Сапарбаева с жителями области состоялась в Актобе. В мероприятии приняли участие представители общественности, ветераны войны и труда, руководители профсоюзных организаций, общественных, религиозных, этнокультурных объединений, крупных хозяйствующих субъектов, финансовых институтов, СМИ, в режиме онлайн были подключены жители всех 12 районов области, всего около 10 тысяч человек, передает пресс-служба акима области.









Подводя итоги социально-экономического развития Актюбинской области за 2016 год, Бердыбек Сапарбаев сообщил, что благодаря поддержке Главы государства Нурсултана Назарбаева, Правительства РК, местными исполнительными органами были приняты меры по недопущению снижения социально-экономических показателей области. В целом, была обеспечена положительная динамика роста по всем социально-экономическим показателям области.









- В прошлом году мы приложили все усилия для того, чтобы выполнить все поручения Президента. Так, рост экономики региона ожидается на уровне 102%. ИФО обрабатывающей промышленности составил 115,8%, объем продукции сельского хозяйства составил 184,8 млрд.тг., в основной капитал привлечены инвестиции в размере 373,7 млрд. тг, объем розничного товарооборота составил 490,6 млрд.тг., а количество действующих субъектов МСБ увеличилось на 101,5%. ИФО промышленной продукции составил 100,2% или произведено продукции на сумму 1202,7 млрд.тг, - отметил аким области.









В текущем году перед регионом стоят задачи по диверсификации экономики, в числе которых введение не менее 22 проектов стоимостью 40 млрд.тг., модернизация не менее 10 объектов, максимальная загрузка действующих и простаивающих предприятий, повышение производительности труда с 24,8 до 27 тыс. долл. США, развитие фармацевтической промышленности.









В прошлом году область экспортировала продукцию на 2,5 млрд. долл США, в текущем - планируется увеличить экспорт на 12%. Субъектами МСБ произведено продукции на 650 млрд. тг., в рамках поддержки предпринимательства представителям бизнеса оказана помощь на 39,1 млрд. тг., в 2017 г. данный показатель будет увеличен до 43 млрд. тг.



