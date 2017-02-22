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Самолет Virgin Australia экстренно сел в Ньюкасле из-за дыма в салоне

22 февраля 2017, 12:41

Все 27 пассажиров были благополучно эвакуированы из самолета.


Самолет авиакомпании Virgin Australia "Вирджин Австралия" совершил в среду экстренную посадку в австралийском региональном аэропорту Ньюкасла из-за задымления в салоне, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал 9NEWS.

По его данным, все 27 пассажиров были благополучно эвакуированы из самолета. Рейс следовал из Порта-Маккуори в Сидней.

На место происшествия прибыли пожарные и сотрудники экстренных служб. По предварительным данным, задымление началось в кабине пилота.

Информации о пострадавших в результате инцидента пока не поступало.

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