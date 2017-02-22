Почти 160 сельхозкооперативов будут организованы до конца 2017 г. в Актюбинской области

С целью технического оснащения СПК руководство области в 2016 г. выделило средства на закуп 13 рефрижераторов, 13 молоковозов, 4 прицепных цистерн, 2 молокоприемных пунктов.

В ходе отчетной встречи с населением аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев остановился на целях и задачах, поставленных Главой государства Нурсултаном Назарбаевым в рамках Послания народу РК «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и недавнего личного приема в Астане, передает пресс-служба акима области.





- В целях исполнения поручений Главы государства в регионе была усилена работа по обеспечению продовольственной безопасности области за счет стабильного роста производства продукции растениеводства и продукции их переработки, повышению продуктивности и качества животноводческой продукции, увеличению экспортного потенциала, устойчивого развития агропромышленного комплекса, - сказал аким области.





Так, с начала 2016 года в регионе создано 107 сельскохозяйственных производственных кооперативов (СПК), в которых объединены свыше 1300 личных подсобных хозяйств. В их числе 73 кооператива мясного и молочного направлений, 28 многопрофильных кооперативов, еще 4 кооператива занимаются нетрадиционными для нашего региона видами сельского хозяйства, 2 – выращиванием овощей.





С целью технического оснащения СПК руководство области в 2016 г. выделило средства на закуп 13 рефрижераторов, 13 молоковозов, 4 прицепных цистерн, 2 молокоприемных пунктов. Техника позволит наладить систему качественного централизованного сбора сырья и его доставки на перерабатывающие предприятия. Подобная мера поддержки окажет существенное влияние на дальнейшее развитие сельхозкооперативов и объемы вырабатываемой ими продукции. Кроме того, с целью развития сельского хозяйства в 2016 году было реализовано 25 инвестиционных проектов на общую сумму 3,2 млрд. тенге.





Также было отмечено, что до конца 2017 года планируется создать не менее 50 СПК. На базе кооперативов будут организованы сервисно-заготовительные центры, которые позволят увеличить загруженность СПК. В целом, ожидается, что по итогам 2017 года, результатом реализации ряда мер, направленных на увеличение объема перерабатываемой сельскохозяйственной продукции, станет увеличение доли переработки мяса с 32 % до 35 %, молока - с 31 % до 37 %.





В ходе своего выступления Бердыбек Сапарбаев также подчеркнул, что Актюбинская область приложит все усилия для выполнения поручения Главы государства об увеличении производства аграрной экспортной продукции.





Фото: www.molkrai.info



