С космодрома Байконур запущен первый после аварии «Прогресс»
22 февраля 2017, 12:44
Старт носителя «Союз-У» с кораблем «Прогресс МС-05» состоялся в расчетное время.
С космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС) стартовал первый после аварии корабль «Прогресс», сообщает Lenta.ru.
Старт носителя «Союз-У» с кораблем «Прогресс МС-05» состоялся в расчетное время. Отделение третьей ступени ракеты от грузовика произошло в 09:07 мск. Стыковка с МКС намечена 24 февраля в 11:34 мск.
Данный пуск стал последним для ракет «Союз-У». Эти носители запускали с 1970-х годов. На смену им придут модернизированные ракеты серии «Союз-2».
Предыдущий полет ракеты «Союз-У» в связке с грузовиком «Прогресс МС-04», состоявшийся 1 декабря 2016 года, завершился неудачно. Наиболее вероятной причиной аварии Роскосмос назвал вскрытие бака третьей ступени «Союз-У» из-за попадания посторонних частиц в насос окислителя. После этого у последней запущенной ракеты был заменен двигатель третьей ступени.
Фото: РИА Новости
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