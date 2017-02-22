С космодрома Байконур запущен первый после аварии «Прогресс»

Старт носителя «Союз-У» с кораблем «Прогресс МС-05» состоялся в расчетное время. Отделение третьей ступени ракеты от грузовика произошло в 09:07 мск. Стыковка с МКС намечена 24 февраля в 11:34 мск.





Данный пуск стал последним для ракет «Союз-У». Эти носители запускали с 1970-х годов. На смену им придут модернизированные ракеты серии «Союз-2».





Предыдущий полет ракеты «Союз-У» в связке с грузовиком «Прогресс МС-04», состоявшийся 1 декабря 2016 года, завершился неудачно. Наиболее вероятной причиной аварии Роскосмос назвал вскрытие бака третьей ступени «Союз-У» из-за попадания посторонних частиц в насос окислителя. После этого у последней запущенной ракеты был заменен двигатель третьей ступени.