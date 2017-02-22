Женская сборной Казахстана по шорт-треку завоевала "бронзу" на Азиаде-2017
22 февраля 2017, 12:45
Казахстанки уступили в командной эстафете кореянкам и японкам.
Женская сборная Казахстана по шорт-треку стала бронзовым призером в командной эстафете на зимней Азиаде-2017, проходящей в японском Саппоро, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанская сборная в составе Ким Йонг А, Анастасии Крестовой, Мадины Жанбусиновой и Ольги Тихоновой заняла третье место с результатом 4:20.034 минуты. "Золото" в эстафете выиграли представительницы Южной Кореи, "серебро" досталось китаянкам.
Таким образом, в копилке Казахстана три бронзовые, две серебряные и одна золотые медали.
Фото: Vesti.kz
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