Эксперты просят об эксгумации тела двухлетней девочки, погибшей после ДТП в Балхаше

Маленькая Еркеназ Бакыт попала под машину летом прошлого года во дворе дома. В смерти малышки родители Еркеназ винят водителя легкового автомобиля. Отец девочки Дастан Аныкбаев утверждает, что машина переехала тело ребенка дважды. Однако эксперты пришли к совершенно другим выводам, поэтому дело закрыли за отсутствием состава преступления. В отчаянии Дастан записал видеообращение генеральному прокурору, которое надело много шума в Сети. После чего расследование инцидента возобновили, пишет пишет "Новый вестник"





Трагедия случилась 10 июля во в 2-ом городском микрорайоне. Еркеназ гуляла во дворе со своей девятилетней сестрой. В это время во двор заехал житель Балхаша Нурлан Кусайынов. Он забирал своих двоих детей от бабушки. По его словам за малышкой никто не следил. Еркеназ встала прямо под зеркалами и он ее не заметил. Нурлан уверяет, что только задел ребенка бампером. Она упала и ударилась головой об землю так сильно, что проломила череп. Это подтвердили карагандинские эксперты. Следователь закрыл дело.





Это возмутило родителей погибшего ребенка. Дастан Аныкбаев уверен, что машина переехала ребенка сначала передним колесом, а потом задним. Голову ребенку просто раздавило. Он считает, что экспертиза проводилась с нарушениями.





-В первый раз такое вижу, чтобы дело о ДТП со смертельным исходом закрыли! Я просмотрел по интернету подобные случаи по Казахстану. Никогда не было такого, чтобы дело до суда закрывали. Это нонсенс! Тем более по новому уголовному кодексу. Это незаконно! — возмущается Дастан Аныкбаев. — Я разговаривал со многими экспертами. Не может такого быть, чтобы дочка с высоты своего роста упала так, что сломала себе череп. Тем более на дороге был не асфальт, не камень, а грунт. Обычная земля.





Родители погибшего ребенка добивались того, чтобы дело возобновили и комплексную медико-криминалистическую экспертизу в Астане. Видеообращение, адресованное генеральному прокурору, возымело действие и расследование возобновили. Правда экспертизу почему-то будут проводить алматинские специалисты.





-Мне сообщили, что Астана отказалась. И следователи направили документы в Алматы, — говорит Дастан- Алматинские эксперты требуют эксгумацию! Я не знаю, как к этому относится. Знают же наш менталитет, наши традиции и религию. Я не знаю, смогу ли я убедить своих родственников? Я сказал супруге, но она в категоричной форме против.





Дастан Аныкбаев не знает, как скажет о требовании экспертов матери, братьям и сестрам. Он думает, что родня его не поддержит. Ведь по-мусульманским обычаям тело покойного тревожить нельзя. К тому же он не уверен, что даже после этой экспертизы водитель понесет наказание.





-Я не уверен, что даже если проведут эксгумацию дело доведут до суда, где объективно все рассмотрят. Я даже и не знаю, что делать. Может быть таким способом хотят закрыть дело, когда мы откажемся поднимать тело дочери, — переживает Аныкбаев. — Сначала я подумал, что можно будет разрешить. А сейчас и сам уже против.





Автор Евгения Вологодская