"Фейсбук" удалил аккаунты с фотографиями якобы больного раком ребенка

Снимки были сделаны в прошлом году, когда мальчик болел тяжелой формой ветрянки. Сейчас он здоров.

"Фейсбук" удалил два аккаунта, которые использовали фотографии больного ребенка, чтобы собрать деньги на его лечение от рака, сообщает Русская служба BBC





Снимки были сделаны в прошлом году, когда мальчик болел тяжелой формой ветрянки. Сейчас он здоров.





В техподдержку социальной сети обратилась мать трехлетнего мальчика Джаспера Сара Аллен: она обратила внимание на фотографии, которые, по ее мнению, использовались мошенниками.





В постах "Фейсбука" с фотографией ребенка говорилось, что социальная сеть пожертвует деньги на операцию. Сумма, согласно сообщению, будет зависеть от числа людей, которые поделились, "лайкнули" или написали комментарий под постом.





В результате постом поделились более 1,2 млн человек, еще десятки тысяч написали комментарии или оставили "лайки".





Семья Сары Аллен живет в городе Сейнт Неотс в Кембриджшире. По мнению Аллен, владельцы аккаунтов взяли эти фотографии из местных СМИ.





В августе прошлого года в местной прессе много писали о болезни Джаспера, так как она протекала в очень тяжелой форме. Его мать тогда призвала правительство предоставлять всем бесплатно вакцину от ветрянки.





"Нас предупредили, что люди могут взять эти фотографии… потому что когда вы ищете в Google ветрянку, там эти фотографии", - пояснила Аллен в беседе с Би-би-си.





Однако она не ожидала, что фотографии могут быть использованы для того, чтобы сообщить, что у мальчика рак. По ее словам, некоторые друзья специально связывались с ней, чтобы уточнить, не болен ли ее сын.





Аллен, по собственным словам, несколько раз жаловалась в "Фейсбук" на нарушение авторских прав. 10 февраля ей сообщили, что один их аккаунтов был удален из-за нарушения правил пользования социальной сетью. Однако через 24 часа он вновь заработал.





"Фейсбук" попросил свою команду по работе с жалобами еще раз пересмотреть дело после публикаций в СМИ.





Изначально социальная сеть удалила лишь посты с фотографиями Джаспера. Но в этих аккаунтах были размещены похожие посты с фотографиями других детей. В одних авторы просили поделиться постом или оставить комментарий, чтобы собрать деньги на лечение. В других постах авторы также публиковали фотографии якобы больных детей и предсказывали периоды неудач для тех, кто не оставит комментария или лайка.





Эксперт по безопасности пояснил, что после того, как человек оставит комментарий или лайкнет пост, мошенники получают возможность отправить ему сообщения и как-то взаимодействовать с его профилем. Мошенники под каким-либо предлогом могут попытаться получить от пользователя другую личную информацию, например, номер мобильного телефона.



