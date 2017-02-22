Самым популярным VIP-номером в Казахстане стал «777»

С 20 октября 2014 года (когда в Казахстане начали законную реализацию VIP-номеров) по 1 февраля 2017-го наши сограждане закупили автомобильных ГРНЗ повышенного спроса более чем на 5 млрд тенге. При этом в текущем году самым популярным у автовладельцев стало сочетание цифр «777». Казахстанцы с начала 2017 года приобрели 37 комплектов таких номеров на сумму более чем 19 млн тенге. На втором месте — «888», 34 комплекта на 10.5 млн. Отметим, в Алматы три семёрки были популярны ещё два года назад, тогда как жители столицы предпочитали сочетание «001», сообщает kolesa.kz





По данным Комитета административной полиции МВД РК, больше всего любителей покрасоваться проживает в Алматы. В этом году они уже установили на свои авто 105 «красивых номеров». На втором месте Астана — 39 ГРНЗ, на третьем — ЮКО, где с начала 2017-го было приобретено 30 комплектов номерных знаков повышенного спроса.





Полицейские отмечают, что сейчас прорабатывается вопрос о расширении перечня ГРНЗ, реализуемых с высокой ставкой госпошлины. После внесения поправок в законодательство к ним будут причислены номера с зеркальными цифровыми и буквенными обозначениями, а также с одинаковыми буквами.