К 2030 году средняя продолжительность жизни впервые превысит 90 лет

Ранее считалось, что человечество вряд ли сможет преодолеть порог средней продолжительности жизни в 90 лет.

Согласно прогнозам ученых, Южная Корея станет первой страной в мире, где продолжительность жизни женщин превысит 90 лет, сообщает Русская служба BBC





Как показало исследование ученых из Всемирной организации здравоохранения и Имперского колледжа в Лондоне, опубликованное в медицинском журнале Lancet, это произойдет к 2030 год.





В других развитых странах к 2030 году женщины также будут жить достаточно долго, но Южную Корею догнать не смогут, свидетельствуют данные исследования. В Японии, Франции, Испании и Швейцарии средняя продолжительность жизни для женщин достигнет 88 лет.





Мужчины к 2030 году будут дольше всего жить в Южной Корее, Австралии и Швейцарии. Согласно прогнозу ученых, средняя ожидаемая продолжительность жизни здесь составит 84 года.

Скачок в продолжительности жизни в Южной Корее связан с улучшением экономической ситуации: дети стали лучше питаться, у населения появился доступ к услугам здравоохранения и последним медицинским технологиям. В Южной Корее, как и в Японии, низкий уровень ожирения, а женщины редко курят, отмечают ученые.





Ранее считалось, что человечество вряд ли сможет преодолеть порог средней продолжительности жизни в 90 лет. Однако это стало возможным благодаря улучшениям в медицине.

Один из авторов исследования Маджид Эззати из Имперского колледжа Лондона в беседе с Ассошиэйтед Пресс сказал, что со временем средняя продолжительность жизни может достичь 110-120 лет.





США оказались в числе отстающих от других развитых стран. В стране высок уровень смертности от хронических заболеваний и насилия, отмечают авторы исследования. Они также считают, что система здравоохранения в стране недостаточно эффективна.





Из 35 стран, которые проанализировали ученые, в США был самый высокий уровень младенческой и материнской смертности, уровень убийств, а также индекс массы тела, с помощью которого оценивают уровень ожирения.





В результате 2030 году средняя продолжительность жизни в США для женщин составит 83 года, а для мужчин - 79,5 лет, полагают ученые. Сейчас женщины в США в среднем живут 81,2 года, а мужчины - 76,25 лет.





Со временем США по продолжительности жизни будут все больше отставать от других развитых стран, полагают ученые.



