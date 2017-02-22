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6,3 тысячи гектара орошаемых земель введено в оборот в Актюбинской области в 2016 году

22 февраля 2017, 12:59

Глава региона сообщил, что на сегодня уже разработана проектно-сметная документация на восстановление 19, 5 тыс. гектара.


В целях исполнения поручений Главы государства Нурсултана Назарбаева, озвученных в Послании народу РК «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», в Актюбинской области будет продолжена реализация мер по повышению эффективности использования земли. Об этом в ходе отчетной встречи с населением сообщил аким области БердыбекСапарбаев, передает пресс-служба акима области.

В мероприятии приняли участие представители общественности, ветераны войны и труда, руководители профсоюзных организаций, общественных, религиозных, этнокультурных объединений, крупных хозяйствующих субъектов, финансовых институтов, в режиме онлайн были подключены жители всех 12 районов области, всего около 10 тысяч человек.

- По итогам 2016 года площадь орошаемых земель в регионе была увеличена с 12 тыс. га. до 18, 3 тыс. га. Мы ставим перед собой цель – до 2020 года ввести в эффективный оборот все имеющиеся в регионе орошаемые земли, - сообщил Бердыбек Сапарбаев.

Глава региона сообщил, что на сегодня уже разработана проектно-сметная документация на восстановление 19, 5 тыс. гектара. Вопрос финансирования данного проекта прорабатывается с международными финансовыми институтами, в том числе с Европейским банком реконструкции и развития. Таким образом, к 2018 году общая площадь используемых орошаемых земель в Актюбинской области составит не менее 40 тысяч гектаров.

Фото: vkurse.ua

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