На одном из объектов ЭКСПО будет создан технопарк
22 февраля 2017, 13:06
Об этом заявил Нурсултан Назарбаев.
На одном из объектов международной выставки ЭКСПО будет создан технопарк, который станет платформой для стартапов и инвесторов. Об этом на сессии общего собрания Национальной академии наук РК заявил Нурсултан Назарбаев, передает Zakon.kz.
По его словам, наука должна быть ориентирована на внедрение новых технологий.
"Стоит задача по ускоренной технологической модернизации экономики страны. Правительство по моему поручению готовит программу "Цифровой Казахстан" и стратегический план до 2025 года - "Национальную технологическую инициативу". Важнейшей инфраструктурой для модернизации должны стать центры компетенции на базе вузов и крупных предприятий. Приоритетом должна стать адаптация имеющихся за рубежом передовых технологий. Такие центры уже кое-где создаются", - сказал он.
Президент также отметил, что выставка ЭКСПО дала всплеск разработкам в направлении энергии будущего.
"На базе одного из объектов ЭКСПО будет создан крупных технопарк. Он должен стать платформой для привлечения стартапов и инвесторов со всего мира", - подытожил Назарбаев.
Фото: meta.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4845536-f1f590cb3991248a34a02fef11bc0535
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...