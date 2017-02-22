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На одном из объектов ЭКСПО будет создан технопарк

22 февраля 2017, 13:06

Об этом заявил Нурсултан Назарбаев.


На одном из объектов международной выставки ЭКСПО будет создан технопарк, который станет платформой для стартапов и инвесторов. Об этом на сессии общего собрания Национальной академии наук РК заявил Нурсултан Назарбаев, передает Zakon.kz.

По его словам, наука должна быть ориентирована на внедрение новых технологий.

"Стоит задача по ускоренной технологической модернизации экономики страны. Правительство по моему поручению готовит программу "Цифровой Казахстан" и стратегический план до 2025 года - "Национальную технологическую инициативу". Важнейшей инфраструктурой для модернизации должны стать центры компетенции на базе вузов и крупных предприятий. Приоритетом должна стать адаптация имеющихся за рубежом передовых технологий. Такие центры уже кое-где создаются", - сказал он.

Президент также отметил, что выставка ЭКСПО дала всплеск разработкам в направлении энергии будущего.

"На базе одного из объектов ЭКСПО будет создан крупных технопарк. Он должен стать платформой для привлечения стартапов и инвесторов со всего мира", - подытожил Назарбаев.

Фото: meta.kz

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