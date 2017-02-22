Более 29 тыс. человек были охвачены комплексным планом занятости в Актюбинской области в 2016 году. Об этом в ходе отчетной встречи с населением сообщил аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев, передает пресс-служба акима области.





В мероприятии приняли участие представители общественности, ветераны войны и труда, руководители профсоюзных организаций, общественных, религиозных, этнокультурных объединений, крупных хозяйствующих субъектов, финансовых институтов, в режиме онлайн были подключены жители всех 12 районов области.









Подводя итоги социально-экономического развития региона за 2016 год, Бердыбек Сапарбаев сообщил, что благодаря поддержке Главы государства Нурсултана Назарбаева, Правительства РК, местными исполнительными органами были выполнены поручения Президента в части недопущения роста безработицы.





- В 2016 году была продолжена реализация Комплексного плана по содействию занятости населения, в рамках которого предусмотрено создание рабочих мест, переобучение безработных и самозанятых посредством реализации государственных и отраслевых программ. Мерами содействия занятости было охвачено 29,5 тысячи человек. В том числе, в рамках государственной программы «Дорожная карта занятости 2020» было трудоустроено 13,4 тысячи человек, что в 5 раз больше к уровню 2015 г., - подчеркнул глава региона Бердыбек Сапарбаев.





Кроме того, в целях обеспечения прав работников, сохранения рабочих мест и заработной платы между акиматом Актюбинской области, профсоюзами и руководителями предприятий региона в 2016 году было подписано 5200 меморандумов, которые затрагивают интересы более 100 тысяч работников.









В результате реализации комплекса мер по обеспечению активной занятости населения уровень общей безработицы по области составил 4,8%. Между тем, уровень молодежной безработицы снизился с 2,6 % до 2,4 %.

Аким области также сообщил, что в 2017 году Комплексным планом занятости планируется охватить 31 тысячу человек. Кроме того, в текущем году стартует программа продуктивной занятости и массового предпринимательства, в рамках которой планируется охватить свыше 6,6 тысячи человек и обучить более 2 тысяч жителей области. На реализацию данной программы будет направлено 4,9 млрд. тенге.





Фото: Пресс-служба акима области



