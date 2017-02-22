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Новости за сегодня

Большинство патентов казахстанских ученых не востребованы - Назарбаев

 

На сессии общего собрания Национальной академии наук РК, посвященной 70-летнему юбилею академии, Нурсултан Назарбаев отметил несколько проблемных моментов в казахстанской науке, передает Zakon.kz.

«Опытные конструкторские разработки составляют менее четверти всех научных работ. Казахстанские ученые активно патентуют свои разработки, однако подавляющее большинство патентов не востребованы. Финансирование науки осуществляется в основном за счет государства. Практически не привлекаются заказы с реального сектора», - сказал он.

Президент страны предположил, что это последствие того опыта, который мы приобрели в советские времена.

«В современных работах нередко содержится плагиат, мне об этом частенько пишут. Пришло время кардинально изменить подходы к развитию отечественной науки. Мы сократили этапность предоставления денег, создали специальную комиссию, которая может рассмотреть и сразу ученому или лаборатории дать денег для хороших инноваций. Но и там находят лазейки известные чиновники от науки, для того, чтобы «ущипнуть». Теперь надо, чтобы закон заработал в полной мере, это зависит от нас с вами, а не от кого-нибудь», - сказал президент.

 

22 февраля 2017, 13:22
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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