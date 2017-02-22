Депутат: Специалисты-сейсмологи второй месяц сидят без зарплаты

Если ситуация не изменится, экспедиция рискует закрыться, а наблюдения за сейсмической обстановкой будут прекращены.

По словам депутата Мажилиса Парламента РК Екатерины Никитинской, из-за бюрократических ошибок коллектив Сейсмологической опытной методической экспедиции (СОМЭ) рискует остаться без работы, а жизнь 9 миллионов человек, проживающих в восточных и южных регионах Казахстана, ставится под угрозу, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«В ходе встреч с избирателями к депутатам фракции «Ак жол» обратился трудовой коллектив Сейсмологической опытной методической экспедиции, находящейся в управлении Министерства образования и науки РК», - сказала она на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК в депутатском запросе в адрес премьер-министра страны.





«Как известно, вся территория Казахстана находится в сейсмоопасной зоне, а южные и восточные области подвержены риску землетрясения от 7 до 10 баллов по шкале MSK 64. Только постоянный сейсмологический мониторинг позволяет правильно оценить, запланировать и принять необходимые меры по спасению человеческих жизней и уменьшению экономического ущерба от этих угроз», - уточнила мажилисвумен.





Е.Никитинская напомнила, что СОМЭ проводит сейсмические наблюдения и мониторинг в Казахстане с 1927 года.





«В последние годы финансирование ее деятельности осуществлялось в рамках госзадания бюджетных программ 024, администратор программы МОН РК. Согласно письму министра финансов, при формировании перечня госзаданий на 2017 год ввиду отрицательного заключения Комитета по регулированию естественных монополий (КРЕМ) Министерства национальной экономики РК, услуга по мониторингу сейсмологической информации не включена в вышеназванный перечень, а экспедиция снята с финансирования», - сообщила депутат.





При этом КРЕМ, по ее словам, ошибочно относит деятельность экспедиции к ОКД 71122 - деятельность по проведению геологической разведки и изысканий вместо имеющегося у предприятия кода ОКД 71209 - деятельность прочих учреждений, осуществляющих технические испытания и анализы, на которые были заложены в бюджете и сегодня остаются невостребованными 418 миллионов тенге.





«В сфере геологической разведки действительно работают сотни предприятий. Такая деятельность подлежит передаче в конкурентную среду, но сейсмические наблюдения и мониторинг не являются геологической разведкой. Согласно ст. 1 закона « О недрах и недропользовании », геологическая разведка представляет собой комплекс различных специальных геологических и других работ, проводимых с целью поиска обнаружения и подготовки к промышленному освоению месторождений полезных ископаемых», - заметила парламентарий.





Е. Никитинская отметила, что в свою очередь сейсмология - это раздел геологии, изучающий землетрясения природного и техногенного характера.





«Никаким поиском и освоениями месторождений эта отрасль не занимается. В стране работает лишь одна организация в этой сфере - эта самая экспедиция. Эти и иные аргументы приводились КРЕМу непосредственным администратором данной программы в лице МОН РК. Но похоже Комитету проще поставить под угрозу жизни и покой 9 миллионов человек, проживающих в восточных и южных регионах Казахстана, чем пересмотреть собственную бюрократическую ошибку», - заявила она.





Депутат проинформировала, что с января этого года весь состав экспедиции (около 300 редких специалистов), осознавая важность своей деятельности для обеспечения безопасности страны, работают без зарплаты и без соответствующего финансового обеспечения операционной деятельности.





«Но такой подвиг не может длиться бесконечно. В ближайшей перспективе, если ситуация не изменится, экспедиция рискует закрыться, а наблюдения за сейсмической обстановкой будут прекращены. Уважаемый Бакытжан Абдирович (Сагадиев, министр образования и науки РК), учитывая высокую социальную экономическую значимость проведения сейсмологического мониторинга просим вас поручить МНЭ совместно с МОН разобраться в сложившейся ситуации, принять незамедлительные меры по обеспечению реализации бюджетной программы 024 в 2017 году, а также нормализации деятельности СОМЭ», - заключила Е. Никитинская.





Автор: Ксения Давыдова, Астана