Volkswagen будет конкурировать с Dacia и Datsun

Новый бюджетный бренд Volkswagen Group, разговоры о создании которого идут уже более шести лет, начнет работу в 2019 году. Эту информацию изданию британскому изданию Auto Express директор по развитию немецкого концерна доктор Франк Уэлш.





Для начала новую марку запустят в Китае, а затем станут осваивать другие развивающиеся рынки – Мексику, Бразилию, Индию. Фактически, этот бренд, название которого пока не раскрывается, станет для Volkswagen тем же, чем является Dacia для Renault и Datsun для Nissan.





Долгое время роль доступных аналогов «фольксвагенов» выполняли «шкоды», но за последнее время разница в цене на автомобили чешской и немецкой компаний изрядно сократилась, а в некоторых сегментах и вовсе сошла на нет. Например, в Германии базовая «Октавия» сейчас стоит дороже базового «Гольфа».





Идея запуска нового бренда принадлежала Мартину Винтеркорну, который впоследствии был вынужден подать в отставку из-за «дизельного» скандала. В разные годы мы слышали о том, что в семейство новых «бюджетников» войдут седан, универсал и минивэн ценой то ли до шести, то ли до восьми тысяч евро. В 2015-м Винтеркорн говорил о седане, хетчбэке и кроссовере, а в 2016-м глава китайского подразделения VW Group заявил, что первыми двумя моделями станут кроссоверы разных размеров.





По последним данным, которые привел Франк Уэлш, в разработке находятся седан и кроссовер. Причем у последнего будет две версии – двух- и трехрядная. За основу для автомобилей возьмут устаревшую архитектуру PQ (на ней были построены, например, VW Golf предыдущих двух поколений и Audi Q3, который до сих пор выпускается), добавив к ней компоненты от современной модульной платформы MQB. Базовые модели будут танцевать от переднего привода, но у кроссовера появится и вариант с 4x4. Производство наладят на совместном предприятии Volkswagen и FAW.



