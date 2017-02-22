Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Volkswagen будет конкурировать с Dacia и Datsun

22 февраля 2017, 13:42

Новый бюджетный бренд Volkswagen Group начнет работу в 2019 году.


Новый бюджетный бренд Volkswagen Group, разговоры о создании которого идут уже более шести лет, начнет работу в 2019 году. Эту информацию изданию британскому изданию Auto Express директор по развитию немецкого концерна доктор Франк Уэлш.

Для начала новую марку запустят в Китае, а затем станут осваивать другие развивающиеся рынки – Мексику, Бразилию, Индию. Фактически, этот бренд, название которого пока не раскрывается, станет для Volkswagen тем же, чем является Dacia для Renault и Datsun для Nissan.

Долгое время роль доступных аналогов «фольксвагенов» выполняли «шкоды», но за последнее время разница в цене на автомобили чешской и немецкой компаний изрядно сократилась, а в некоторых сегментах и вовсе сошла на нет. Например, в Германии базовая «Октавия» сейчас стоит дороже базового «Гольфа».

Идея запуска нового бренда принадлежала Мартину Винтеркорну, который впоследствии был вынужден подать в отставку из-за «дизельного» скандала. В разные годы мы слышали о том, что в семейство новых «бюджетников» войдут седан, универсал и минивэн ценой то ли до шести, то ли до восьми тысяч евро. В 2015-м Винтеркорн говорил о седане, хетчбэке и кроссовере, а в 2016-м глава китайского подразделения VW Group заявил, что первыми двумя моделями станут кроссоверы разных размеров.

По последним данным, которые привел Франк Уэлш, в разработке находятся седан и кроссовер. Причем у последнего будет две версии – двух- и трехрядная. За основу для автомобилей возьмут устаревшую архитектуру PQ (на ней были построены, например, VW Golf предыдущих двух поколений и Audi Q3, который до сих пор выпускается), добавив к ней компоненты от современной модульной платформы MQB. Базовые модели будут танцевать от переднего привода, но у кроссовера появится и вариант с 4x4. Производство наладят на совместном предприятии Volkswagen и FAW.

Текст: Александр Орехов
Фото: FAW-Volkswagen

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...