В восьми регионах страны продолжается борьба со снежной стихией

За сутки 21 февраля и в ночь на 22 февраля спасатели совместно с местными исполнительными органами и дорожно-эксплуатационными службами с заснеженных автодорог спасли и эвакуировали более 550 человек, отбуксировали порядка 280 единиц техники, в салонах которых находились более 600 человек , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.





В Восточно-Казахстанской области силами спасателей проведены аварийно-спасательные работы вблизи г. Семей, в Уланском, Курчумском, Бородулихинском и Бескарагайском районах. Проведенными мероприятиями из остановившихся в снежных заносах 121 единиц техники эвакуировано 359 человек, в том числе 39 детей.









Спасатели Костанайской области совместно с силами местных исполнительных органов, дорожно-эксплуатационных служб и привлеченных организаций из снежных заносов на очищенные участки автодорог отбуксировали 151 автотранспорт, в салонах которых находились 389 человек, в том числе 7 детей. Из двух остановившихся в снежных заносах автомобилей эвакуировано 5 человек. Аварийно-спасательные работы проводились в Тарановском, Камыстинском, Карасуском, Аулиекольском, Мендыкаринском районах и близ г.Аркалык.









В Акмолинской области спасателями проведены работы по эвакуации людей и вызволению техники в Бурабайском, Зерендинском, Жаксынском, Атбасарском, Астраханском, Коргалжинском, Енбекшильдерском и Буландинском районах. Из остановившихся в снежных заносах 49 единиц автотехники эвакуировано 168 человек, в том числе 6 человек. На очищенные участки автодорог отбуксировано 3 единицы транспорта, в салонах которых находились 8 человек.









В Карагандинской области на автодорогах Бухар-Жырауского и Улытауского районов спасен 1 человек, эвакуировано - 8. Спасателями доставлены в медучреждения 5 человек, нуждавшиеся в срочной медицинской помощи.









В Северо-Казахстанской области силами местных исполнительных органов из снежных заносов отбуксированы на очищенный участок автодороги 122 единицы техники, в салонах которых находились 274 человек. Спасателями района им. Г. Мусрепова отбуксированы 3 единицы техники, в салонах которых находилось 5 человек. В Аккаийнском и Айыртауском районах спасатели доставили в больницы двух человек, нуждавшихся в госпитализации.









Спасатели Актюбинской области в Каргалинском и Уилском районах из снежных переметов эвакуировали 15 человек.





Силами спасателей Атырауской области из отдаленных населенных пунктов Кызылкугинского района в больницу доставлены 2 человека.









В Павлодарской области в связи закрытием из-за погодных условий автодороги «Кызылорда-Павлодар» образовалось скопление 67 автомашин на КПП «Рубеж», в которых находится 204 человек, в том числе 5 детей. 80 человек размещены в «Кемпинге» и в гостинице, 124 человек отказались от эвакуации и остались на ночлег в автомашинах, в которых установлены автономные печи обогрева. Организовано горячее питание в здании СОШ п. Шидерты.









На автодороге «Новосибирск-Павлодар» в Успенском районе из-за погодных условии рейсовый автобус с 14 пассажирами сообщением «Новосибирск-Павлодар» съехал в кювет. Пассажиры на попутном транспорте доставлены в г. Павлодар. Пострадавших нет.