Конькобежцы принесли Казахстану «бронзу» Азиады-2017

22 февраля 2017, 13:53

Наша команда уступила в состязании сборным Южной Кореи и Японии, опередив при этом китайцев.


Мужская сборная Казахстана по конькобежному спорту стала обладательницей бронзовых медалей Азиады-2017 в гонке преследования, сообщает Sports.kz.

Наша команда в составе Дмитрия Бабенко, Дениса Кузина и Федора Мезенцева уступила в состязании сборным Южной Кореи и Японии, опередив при этом китайцев.

Зимние Азиатские игры-2017. Саппоро (Япония)

Конькобежный спорт. Мужчины. Гонка преследования
1. Южная Корея — 3:44.32
2. Япония — +1.61
3. Казахстан (Дмитрий Бабенко, Денис Кузин, Федор Мезенцев) — +15.05.

Фото: sports.kz

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