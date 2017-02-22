Конькобежцы принесли Казахстану «бронзу» Азиады-2017
22 февраля 2017, 13:53
Наша команда уступила в состязании сборным Южной Кореи и Японии, опередив при этом китайцев.
Мужская сборная Казахстана по конькобежному спорту стала обладательницей бронзовых медалей Азиады-2017 в гонке преследования, сообщает Sports.kz.
Наша команда в составе Дмитрия Бабенко, Дениса Кузина и Федора Мезенцева уступила в состязании сборным Южной Кореи и Японии, опередив при этом китайцев.
Зимние Азиатские игры-2017. Саппоро (Япония)
Конькобежный спорт. Мужчины. Гонка преследования
1. Южная Корея — 3:44.32
2. Япония — +1.61
3. Казахстан (Дмитрий Бабенко, Денис Кузин, Федор Мезенцев) — +15.05.
Фото: sports.kz
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