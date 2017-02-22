Конькобежцы принесли Казахстану «бронзу» Азиады-2017

Наша команда уступила в состязании сборным Южной Кореи и Японии, опередив при этом китайцев.

Мужская сборная Казахстана по конькобежному спорту стала обладательницей бронзовых медалей Азиады-2017 в гонке преследования , сообщает , сообщает Sports.kz





Наша команда в составе Дмитрия Бабенко, Дениса Кузина и Федора Мезенцева уступила в состязании сборным Южной Кореи и Японии, опередив при этом китайцев.





Зимние Азиатские игры-2017. Саппоро (Япония)





Конькобежный спорт. Мужчины. Гонка преследования

1. Южная Корея — 3:44.32

2. Япония — +1.61

3. Казахстан (Дмитрий Бабенко, Денис Кузин, Федор Мезенцев) — +15.05.



