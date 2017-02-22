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Для павильона Швейцарии все идет по плану, - комиссар национальной секции Мануэль Салчли

22 февраля 2017, 13:58

На данный момент делегации Швейцарии и Монако набирают персонал для работы на выставке.


Для павильона Швейцарии все идет по плану, мы сейчас находимся в активной фазе строительства, и готовы будем начать 2 апреля. Завтра если, я не ошибаюсь, мы будем принимать официально наш павильон, от официальных представителей ЭКСПО. Об этом сегодня в Астане в ходе третьего международное собрание участников выставки «ЭКСПО-2017» рассказал комиссар национальной секции Швейцарии и Монако Мануэль Салчли, передает корреспондент Zakon.kz.

Делегация королевства Монако уже приняла свой павильон на территории международной выставки «ЭКСПО-2017», и в ближайшие дни предоставит свой предварительный проект. А павильон Швейцарии будет передан представителям этой страны уже завтра.



«Что касается павильона Монако, мы приняли уже свой павильон, наша команда постоянно присутствует на месте, сегодня-завтра мы должны предоставить свой предварительный проект, но т.к. для нас это очень важно, мы надеемся, что наш проект понравится представителям ЭКСПО», - сказал Мануэль Салчли.

«Для павильона Швейцарии все идет по плану, мы сейчас находимся в активной фазе строительства, и готовы будем начать 2 апреля. Завтра если, я не ошибаюсь, мы будем принимать официально наш павильон, от официальных представителей ЭКСПО», - отметил комиссар.

На данный момент делегации Швейцарии и Монако набирают персонал для работы на выставке. По их словам, 50% всех задействованных в мероприятии людей, будут гражданами Казахстана.

«Совместно с моим коллегой из посольства Швейцарии, работаем очень активно, набираем персонал, и очень впечатлены знаниями русского, казахского, английского языков молодыми людьми, которые изъявляют работать с нами. Мы планируем привлечь 50 человек на работу в наш павильон, 50% из которых будут казахстанцы».

Татьяна Ковалева, Астана


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