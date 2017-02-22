Mercedes C-Class примерил новые задние фонари

Ожидается, что для обновленного Mercedes-Benz C-Class станет доступна мягкая гибридная система, состоящая из двухлитрового твин-турбо мотора мощностью 268 лошадиных сил, 48-вольтного электрического водяного насоса и 48-вольтного стартер-генератора с ременным приводом.

Ранее в Сети уже были опубликованы снимки модели с новыми светодиодными фарами головного света в стилистике CLS. На этот раз фотошпионам удалось запечатлеть изменения, ожидающие заднюю часть кузова седана.





Помимо нового светодиодного рисунка задней оптики, автомобиль получит слегка модернизированный задний бампер, хотя на прототипе пленкой заклеена лишь его самая нижняя часть.





В салоне машины должен появится новый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы COMAND. Она лишится физического колесика для прокрутки, как это уже произошло на универсале Mercedes E63 Wagon.









Также ожидается, что для обновленного Mercedes-Benz C-Class станет доступна мягкая гибридная система, состоящая из двухлитрового твин-турбо мотора мощностью 268 лошадиных сил, 48-вольтного электрического водяного насоса и 48-вольтного стартер-генератора с ременным приводом. Использование такой системы позволит улучшить топливную экономичность машины. Однако, скорее всего, такая силовая установка не будет предлагаться с самого начала продаж.

Обновленный седан Mercedes-Benz C-Class будет представлен до конца года. Еще через несколько месяцев компания рассекретит универсал, а затем – купе и кабриолет.



