Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Линдси Лохан проверили в аэропорту Лондона из-за платка

22 февраля 2017, 14:02

Актриса обеспокоена тем, что такие проверки могут вызвать неудобства у девушек, носящих платки из религиозных соображений.


Актрису Линдси Лохан из-за платка заставили пройти дополнительные проверки в лондонском аэропорту Хитроу, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ITV.

"Недавно я летела в Нью-Йорк (из лондонского Хитроу. — Ред.), и на моей голове был платок. Меня остановили и заставили пройти досмотр из-за расовой принадлежности, впервые в моей жизни!" — рассказала актриса в эфире утреннего шоу телеканала.

По ее словам, сотрудница аэропорта извинилась, как только увидела имя актрисы в паспорте. Лохан выразила обеспокоенность тем, какой дискомфорт подобные досмотры могут вызвать у девушек, носящих головные уборы по религиозным соображениям.

Как сообщается, Лохан заявила, что надела платок для снижения вероятности того, что ее узнают.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...