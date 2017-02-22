Линдси Лохан проверили в аэропорту Лондона из-за платка
22 февраля 2017, 14:02
Актриса обеспокоена тем, что такие проверки могут вызвать неудобства у девушек, носящих платки из религиозных соображений.
Актрису Линдси Лохан из-за платка заставили пройти дополнительные проверки в лондонском аэропорту Хитроу, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ITV.
"Недавно я летела в Нью-Йорк (из лондонского Хитроу. — Ред.), и на моей голове был платок. Меня остановили и заставили пройти досмотр из-за расовой принадлежности, впервые в моей жизни!" — рассказала актриса в эфире утреннего шоу телеканала.
По ее словам, сотрудница аэропорта извинилась, как только увидела имя актрисы в паспорте. Лохан выразила обеспокоенность тем, какой дискомфорт подобные досмотры могут вызвать у девушек, носящих головные уборы по религиозным соображениям.
Как сообщается, Лохан заявила, что надела платок для снижения вероятности того, что ее узнают.
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