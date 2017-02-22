Линдси Лохан проверили в аэропорту Лондона из-за платка

"Недавно я летела в Нью-Йорк (из лондонского Хитроу. — Ред.), и на моей голове был платок. Меня остановили и заставили пройти досмотр из-за расовой принадлежности, впервые в моей жизни!" — рассказала актриса в эфире утреннего шоу телеканала.

По ее словам, сотрудница аэропорта извинилась, как только увидела имя актрисы в паспорте. Лохан выразила обеспокоенность тем, какой дискомфорт подобные досмотры могут вызвать у девушек, носящих головные уборы по религиозным соображениям.



