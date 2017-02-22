В рамках межрегиональной кооперации по поставке продукции наша область наладила связи со всеми регионами Казахстана, в т. ч. г. Алматы и Астана.

В рамках межрегиональной кооперации в Актюбинскую область в 2016 г. завезена сельхозпродукция на сумму 4,3 млрд. тг Об этом аким области Бердыбек Сапарбаев сообщил в ходе отчетной встречи с населением, которая прошла в теннисном центре Актобе, передает пресс-служба акима области.





В регионе проводится активная работа по развитию рынка продовольственных товаров и насыщения его качественной сельхозпродукцией по сниженным ценам, что особенно актуально в условиях экономического кризиса.









В рамках межрегиональной кооперации по поставке продукции наша область наладила связи со всеми регионами Казахстана, в т. ч. г. Алматы и Астана. Организованы системные поставки овощей и продуктов питания из соседних регионов, которые реализуются на рынке «Табыс», социальных магазинах и мини-рынках г. Актобе.









- По итогам 2016 г. в область завезено более 21 тыс. тонн продукции на сумму 4,3 млрд.тг. Ожидается, что в текущем году эта цифра увеличится до 5,4 млрд.тг. При этом поставки продукции из нашей области увеличатся с 9,4 млрд. тг. до 12 млрд.тг., - сказал аким области.





В результате на территории области удалось снизить цены на социально-значимые продукты на 20-40%.











