В возрасте 95 лет скончался самый молодой лауреат Нобелевской премии по экономике
22 февраля 2017, 14:07
Эрроу — автор теоремы, которая доказывает, что никакая процедура коллективного выбора не может оптимально отразить индивидуальные предпочтения избирателей
Во вторник в Пало-Альто (штат Калифорния) в возрасте 95 лет скончался самый молодой лауреат Нобелевской премии по экономике Кеннет Джозеф Эрроу, передает ТАСС.
Премия досталась Эрроу совместно с Джоном Хиксом в 1972 году "за новаторский вклад в общую теорию равновесия и теорию благосостояния". Ученому на тот момент было 51 год. Это сделало его самым молодым лауреатом премии Альфреда Нобеля по экономике.
Эрроу — автор теоремы, которая доказывает, что никакая процедура коллективного выбора не может оптимально отразить индивидуальные предпочтения избирателей. Лаурет также является соавтором эндогенной модели экономического роста Эрроу-Ромера.
Кроме того, Эрроу был наставником для пятерых других лауреатов премии. Год назад он стал иностранным членом Российской академии наук.
Фото: EPA
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