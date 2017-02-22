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В возрасте 95 лет скончался самый молодой лауреат Нобелевской премии по экономике

22 февраля 2017, 14:07

Эрроу — автор теоремы, которая доказывает, что никакая процедура коллективного выбора не может оптимально отразить индивидуальные предпочтения избирателей


Во вторник в Пало-Альто (штат Калифорния) в возрасте 95 лет скончался самый молодой лауреат Нобелевской премии по экономике Кеннет Джозеф Эрроу, передает ТАСС.

Премия досталась Эрроу совместно с Джоном Хиксом в 1972 году "за новаторский вклад в общую теорию равновесия и теорию благосостояния". Ученому на тот момент было 51 год. Это сделало его самым молодым лауреатом премии Альфреда Нобеля по экономике.

Эрроу — автор теоремы, которая доказывает, что никакая процедура коллективного выбора не может оптимально отразить индивидуальные предпочтения избирателей. Лаурет также является соавтором эндогенной модели экономического роста Эрроу-Ромера.

Кроме того, Эрроу был наставником для пятерых других лауреатов премии. Год назад он стал иностранным членом Российской академии наук.

Фото: EPA

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