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Министр внутренних дел РК посетил объекты программы «Нурлы Жол» в Алматинской области

22 февраля 2017, 14:10

Калмуханбет Касымов встретился с населением и личным составом ДВД области.


Для разъяснения Послания главы государства народу Казахстана «Модернизация 3.0. – глобальная конкурентоспособность» министр внутренних дел Калмуханбет Касымов посетил Алматинскую область, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

В городе Талдыкоргане министр принял участие в отчетной встрече акима области Амандыка Баталова с населением, где были обсуждены основные положения Послания Президента.
По завершении встречи К. Касымов посетил ряд объектов программы «Нурлы Жол», где ознакомился с реализацией реконструкций и строительства.

Министр также встретился с личным составом ДВД области, где детально остановился на задачах органов внутренних дел по обеспечению безопасности и защиты прав граждан, посетил объекты органов внутренних дел региона и ознакомился с работой подразделений полиции.

- Глава государства определил масштабные цели и задачи в экономике, социальной сфере, решение которых поможет каждому достойно жить, исполнять свой служебный и гражданский долг. Убежден, что в выполнение намеченных планов вы внесете достойный вклад,- обратился к коллегами министр.



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