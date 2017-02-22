Министр внутренних дел РК посетил объекты программы «Нурлы Жол» в Алматинской области

Для разъяснения Послания главы государства народу Казахстана «Модернизация 3.0. – глобальная конкурентоспособность» министр внутренних дел Калмуханбет Касымов посетил Алматинскую область, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.





В городе Талдыкоргане министр принял участие в отчетной встрече акима области Амандыка Баталова с населением, где были обсуждены основные положения Послания Президента.

По завершении встречи К. Касымов посетил ряд объектов программы «Нурлы Жол», где ознакомился с реализацией реконструкций и строительства.





Министр также встретился с личным составом ДВД области, где детально остановился на задачах органов внутренних дел по обеспечению безопасности и защиты прав граждан, посетил объекты органов внутренних дел региона и ознакомился с работой подразделений полиции.





- Глава государства определил масштабные цели и задачи в экономике, социальной сфере, решение которых поможет каждому достойно жить, исполнять свой служебный и гражданский долг. Убежден, что в выполнение намеченных планов вы внесете достойный вклад,- обратился к коллегами министр.







