Н. Назарбаев: В течение 15 лет получат жилье 1,5 млн семей

Глава государства отметил, что реализуемые в настоящее время проекты это вклад в будущее.

Президент РК Нурсултан Назарбаев в ходе торжественной сессии Общего собрания Национальной академии наук РК рассказал о экономических достижениях Казахстана и сообщил, что в течении 15 лет новые квартиры получат 1,5 млн семей , сообщает , сообщает Zakon.kz





«В рамках Государственной программы «Нурлы жол» мы построим и реконструируем 7000 км автодорог, которые будет работать на наших внуков и правнуков. Сеть по всему Казахстану, у нас огромная территория. Дорога это экономика. Создается такая сеть дорог, чтобы все регионы были между собой связаны. Будет увеличена железнодорожная сеть. Мы построили 2,5 тыс. железных дорог, ведем модернизацию ЖКХ, ремонт аэропорта, создаем новые морские порта на Каспийском побережье. В течении 15 лет получат жилье 1,5 млн семей. Это новые квартиры», - сказал он.





Глава государства рассказал о строительстве шестиполосного автобана от китайской до российской границы протяженностью 2700 км. По его мнению, в такой кризисный период мало какие государства берутся за такую работу, но это вклад в будущее.





«Мы строим экономику для того, чтобы не зависеть от сырьевой базы. За время реализации госпрограмм введено в реализацию 1000 новых производств, создано 100 тыс. новых рабочих мест», - сказал он.