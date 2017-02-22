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Около 5 млн тг сожгли преступники, пытаясь вскрыть банкомат в Алматинской области

22 февраля 2017, 14:16

Ведется розыск подозреваемых.


Расследование по факту попытки вскрыть банкомат взято на контроль ДВД Алматинской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

17 февраля в 21.30 час в дежурную часть Кербулакского РОВД поступило сообщение о том, что неизвестные лица пытались взломать банкомат, установленный в одном из частных магазинов поселка Сарыозек.

В ходе этой попытки использовалось газосварочное оборудование, в результате чего частично сгорели купюры достоинством 5 и 10 тысяч тенге на общую сумму более 4,8 млн тенге.

«Уголовное дело, находящееся в производстве Кербулакского РОВД, возбуждено по ст.188 и ст.24 УК РК «Покушение на кражу». Расследование по факту находится на особом контроле Следственного управления областного Департамента. В настоящее время организованы оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, подозреваемых в совершении преступления», - сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

фото: NEWTIMES.KZ



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