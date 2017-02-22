В настоящее время реализуется 33 проекта, еще 5 уже реализованы в 2016 году.

В Актюбинской области 27 проектов ГЧП из 38 будут завершены в 2017 г. Об этом в ходе отчетной встречи с населением сообщил аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев, передает пресс-служба акима области.





В мероприятии приняли участие представители общественности, ветераны войны и труда, руководители профсоюзных организаций, общественных, религиозных, этнокультурных объединений, крупных хозяйствующих субъектов, финансовых институтов, СМИ, в режиме онлайн были подключены жители всех 12 районов области.





Бердыбек Сапарбаев сообщил о том, что в регионе ведется активная работа по реализации проектов в рамках государственно-частного партнерства. К слову, опыт Актюбинской области в данном направлении даже был отмечен Главой государства Нурсултаном Назарбаевым.





В настоящее время реализуется 33 проекта, еще 5 уже реализованы в 2016 году. В том числе, были открыты Центр социального обслуживания для детей с психоневрологическими заболеваниями и Кризисный Центр для женщин и детей. Общая стоимость ГЧП проектов реализованных и планируемых к реализации в период с 2016 по 2018 годы составляет 28 млрд. тенге.





Аким области отметил, что меры по привлечению частного и иностранного капитала в целях дальнейшего развития экономики региона будут продолжены.





- В нынешнем году в нашей области будет завершено 27 проектов ГЧП. Кроме того, ожидается строительство 56 детских дошкольных учреждений с использованием механизма государственно-частного партнерства, - подчеркнул Бердыбек Сапарбаев.





В числе наиболее приоритетных проектов ГЧП, реализация которых близится к завершению строительство здания для станции скорой медицинской помощи, городской детской стоматологии, офтальмологической клиники, Ледового дворца, Дворца единоборств. На собственные средства АО «СНПС Актобемунагаз» строит Дворец молодежи, а транснациональная компания «Казхром» возводит Дворец школьников.





По словам акима области, реализация данных проектов прежде всего позволит значительно сократить нагрузку на бюджет области, создать дополнительные рабочие места, повысить охват дошкольным образованием, качество обслуживания скорой неотложной медицинской помощи и оказания высокоспециализированной медицинской помощи.





Кроме того, в 2016 г. в рамках ГЧП были открыты 2 школы: частная школа "Сымбат" на 1200 ученических мест стоимостью 1,6 млрд.тг. и физико-математическая школа на 220 ученических мест стоимостью 553 млн.тг. В текущем году ожидается строительство 56 детских дошкольных учреждений с использованием механизма ГЧП.





Фото: delovoysaratov.ru



