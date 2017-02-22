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Новости за сегодня

Назначен новый руководитель управления архитектуры и градостроительства Павлодарской области

 

Аким Павлодарской области представил нового руководителя управления архитектуры и градостроительства. Им стал Нурлан Какамбетов.

- Ваша основная задача - обеспечить комплексный и плановый подход по освоению территорий населенных пунктов в соответствии с генпланом, улучшить архитектурный облик городов и районов с обеспечением комплексных застроек и рекреационных зон, - поручил Нурлану Какамбетову глава региона во время аппаратного совещания. - Также нужно улучшить облик массовых мест отдыха и туризма. Мы ждем от вас креативных предложений.

Нурлан Какамбетов родился в Павлодарской области. В 1985 году окончил Алма-Атинский Архитектурно-строительный институт по специальности «Архитектура». Является членом Союза дизайнеров Казахстана. Трудовую деятельность начал в 1985 году в государственном проектном институте «Казсевсельпроект». С 2005 года по 2016 год был директором департамента по капитальному строительству в университете «Туран» города Алматы.

Кроме того, аким области представил нового директора Павлодарского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Кайрата Каребаева.

- Более 40% бюджета «КазАвтоЖол» направлено на Павлодарскую область - это порядка 75 миллиардов тенге, - обратился Булат Бакауов к назначенцу. - Вам предстоит держать на контроле ход и качество реконструкции автодороги республиканского значения «Центр-Восток» на территории Павлодарской области и завершить в запланированные сроки, а также обеспечить содержание и ремонт автодорог.

Прежний глава филиала национальной компании Ерсин Сариев перешел на другую работу. Он проработал в регионе более трех лет.

22 февраля 2017, 14:16
Источник, интернет-ресурс: Павлодарского областного акимата

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