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В Казахстане, обещают синоптики, наступит кратковременное прекращение метелей

22 февраля 2017, 14:26

Температура воздуха сохранится выше климатической нормы на 5-13 градусов.


Казахстанские синоптики рассказали о прогнозе погоды на 23 - 25 февраля, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В сообщении отмечается, что атмосферные фронты, вызывавшие метели и сильный ветер в северных областях Казахстана, смещаются на Западную Сибирь. В тыл им распространяется антициклон, под влиянием которого, в большинстве областей республики, на короткий срок установится малооблачная погода без осадков.

Следом, очередная фронтальная система, уже в ближайшие сутки вызовет осадки, туман, гололёд на западе Казахстана, а 25 февраля атмосферные фронты достигнут северных областей. При этом температура воздуха сохранится выше климатической нормы на 5-13 градусов.

На южные области республики будут смещаться фронты с юга Каспия, и также 25 февраля здесь ожидаются осадки – дождь, мокрый снег, туман и гололёд. Такая погода особенно опасна в горах и на горных перевалах.

Фото: 24.kz

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