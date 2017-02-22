Чемпион мира протаранил машину с ребенком в Москве

В результате ДТП пострадала 40-летняя пассажирка Lexus, она была госпитализирована.

Обладатель кубка мира по боям без правил Юсуп Шуаев оказался участником крупного ДТП на юго-западе Москвы. Спортсмен не остановился на красный сигнал светофора и врезался в другой автомобиль.





Юсуп Шуаев ехал по проспекту Вернадского в сторону области за рулем BMW-530i. На пересечении с улицей Марии Ульяновой 22-летний спортсмен, проигнорировав красный свет, свернул налево и протаранил автомобиль Lexus, передает Life.ru

Аварию зафиксировали видеокамеры. Столкновение иномарок было таким сильным, что Lexus отбросило на несколько метров.



