Балерины на улицах Пуэрто-Рико
22 февраля 2017, 14:30
Фотограф Омар Роблес (Omar Robles), подаривший миру всеми любимые серии фотографий балерин на улицах Нью-Йорка, Мехико и Кубы, отправился на родину в Пуэрто-Рико, чтобы проведать свою больную бабушку.
В Пуэрто-Рико фотограф по своему обыкновению связался с местными артистками балета и пригласил их поучаствовать в своём знаменитом фотопроекте, сообщает Fototelegraf.ru.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4845567-dd0c91e34ded461eee09e12f6af2f1f7
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...