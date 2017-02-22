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Балерины на улицах Пуэрто-Рико

22 февраля 2017, 14:30

Фотограф Омар Роблес (Omar Robles), подаривший миру всеми любимые серии фотографий балерин на улицах Нью-Йорка, Мехико и Кубы, отправился на родину в Пуэрто-Рико, чтобы проведать свою больную бабушку.


В Пуэрто-Рико фотограф по своему обыкновению связался с местными артистками балета и пригласил их поучаствовать в своём знаменитом фотопроекте, сообщает Fototelegraf.ru.






























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