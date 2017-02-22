Новая версия LaFerrari замечена на патентных изображениях
22 февраля 2017, 14:33
Европейские СМИ опубликовали попавшие в их распоряжение патентные изображение новой версии гиперкара Ferrari LaFerrari.
По сведениям Motor1.com, речь может идти об уникальном автомобиле, который будет построен в единственном экземпляре к празднованию 70-летия марки.
На изображениях видно, что практически все кузовные панели автомобиля выглядят иначе. Он кажется более обтекаемым, воздуховоды скруглились и поменяли форму, а на смену вытянутым назад фарам пришли светодиодные полоски, протянутые над передними крыльями.
Задние фонари тоже превратились в светодиодную полоску, но на этот раз — единственную, протянутую над задним бампером.
Скорее всего, такая модель будет лишь шоу-каром и не появится на дороге.
Оригинальный Ferrari LaFerrari дебютировал в 2013 году. Суперкар оснастили гибридной силовой установкой, которая обеспечивает ему разгон с места до ста километров в час за 3 секунды. В ее состав вошли 6,3-литровый атмосферный бензиновый мотор V12 мощностью 963 лошадиные силы (900 Нм) и 120-сильный электродвигатель. Он обеспечивает модели дополнительную тягу, но работать самостоятельно (в «зеленом режиме») не может.
Via livecars
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4845568-804b33977456184023757aeea743096b
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...