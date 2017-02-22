Новая версия LaFerrari замечена на патентных изображениях





На изображениях видно, что практически все кузовные панели автомобиля выглядят иначе. Он кажется более обтекаемым, воздуховоды скруглились и поменяли форму, а на смену вытянутым назад фарам пришли светодиодные полоски, протянутые над передними крыльями.









Задние фонари тоже превратились в светодиодную полоску, но на этот раз — единственную, протянутую над задним бампером.

Скорее всего, такая модель будет лишь шоу-каром и не появится на дороге.









Оригинальный Ferrari LaFerrari дебютировал в 2013 году. Суперкар оснастили гибридной силовой установкой, которая обеспечивает ему разгон с места до ста километров в час за 3 секунды. В ее состав вошли 6,3-литровый атмосферный бензиновый мотор V12 мощностью 963 лошадиные силы (900 Нм) и 120-сильный электродвигатель. Он обеспечивает модели дополнительную тягу, но работать самостоятельно (в «зеленом режиме») не может.





По сведениям Motor1.com, речь может идти об уникальном автомобиле, который будет построен в единственном экземпляре к празднованию 70-летия марки.