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Новая версия LaFerrari замечена на патентных изображениях

22 февраля 2017, 14:33

Европейские СМИ опубликовали попавшие в их распоряжение патентные изображение новой версии гиперкара Ferrari LaFerrari.


По сведениям Motor1.com, речь может идти об уникальном автомобиле, который будет построен в единственном экземпляре к празднованию 70-летия марки.

На изображениях видно, что практически все кузовные панели автомобиля выглядят иначе. Он кажется более обтекаемым, воздуховоды скруглились и поменяли форму, а на смену вытянутым назад фарам пришли светодиодные полоски, протянутые над передними крыльями.



Задние фонари тоже превратились в светодиодную полоску, но на этот раз — единственную, протянутую над задним бампером.

Скорее всего, такая модель будет лишь шоу-каром и не появится на дороге.



Оригинальный Ferrari LaFerrari дебютировал в 2013 году. Суперкар оснастили гибридной силовой установкой, которая обеспечивает ему разгон с места до ста километров в час за 3 секунды. В ее состав вошли 6,3-литровый атмосферный бензиновый мотор V12 мощностью 963 лошадиные силы (900 Нм) и 120-сильный электродвигатель. Он обеспечивает модели дополнительную тягу, но работать самостоятельно (в «зеленом режиме») не может.


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