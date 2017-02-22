Знаменитые спортсменки снялись в купальниках для журнала Sports Illustrated

22 февраля 2017, 14:35

Публикация в Sports Illustrated для любой модели, актрисы, спортсменки - свидетельство успеха, признания.


Профессиональные теннисистки Серена Уильямс, Эжени Бушар и Каролина Возняцки, а также Олимпийские чемпионки по гимнастике Александра Райсман и Симона Байлз снялись для специального ежегодного выпуска спортивного журнала Sports Illustrated, посвящённого купальным костюмам.

Серена Уильямс



Эжени Бушар



Каролина Возняцки



Александра Райсман



Симона Байлз



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