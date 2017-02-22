Знаменитые спортсменки снялись в купальниках для журнала Sports Illustrated
22 февраля 2017, 14:35
Публикация в Sports Illustrated для любой модели, актрисы, спортсменки - свидетельство успеха, признания.
Профессиональные теннисистки Серена Уильямс, Эжени Бушар и Каролина Возняцки, а также Олимпийские чемпионки по гимнастике Александра Райсман и Симона Байлз снялись для специального ежегодного выпуска спортивного журнала Sports Illustrated, посвящённого купальным костюмам.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com