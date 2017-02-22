 
Ясно
-6°

Астана

Ясно

Вероятность осадков: 2%

Влажность: 65%

Давление: 738 мм рт. ст.

Ветер: юго-западный, 9.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

316.00

22 февраля 

Курс НБРК

317.26

-

АЛМАТЫ

Покупка

311.00

Продажа

316.00

АСТАНА

Покупка

311.00

Продажа

312.00

Подробнее
330.00

22 февраля 

Курс НБРК

334.36

-

АЛМАТЫ

Покупка

327.00

Продажа

330.00

АСТАНА

Покупка

328.00

Продажа

333.00

Подробнее
Новости за сегодня

В 2016 году в экономику и социальную сферу области вложено более 436,5 млрд тенге инвестиций

 

В 2016 году в ВКО было построено и отремонтировано около 300 объектов образования и здравоохранения, в эксплуатацию введено 340 тысяч квадратных метров жилья, привлечено 436,5 млрд тенге инвестиций, отремонтировано 389 км дорог, передает пресс-служба акима области.

Об этом и о других важных фактах, произошедших в жизни ВКО в 2016 году, сообщит глава региона Даниал Ахметов на отчете, который только что стартовал. В ходе мероприятия каждый житель сможет задать свой вопрос.

Восточно-Казахстанская область завершила 2016 год с положительной динамикой по основным индикаторам социально-экономического развития. Об этом свидетельствуют факты. Валовой региональный продукт за 2016 год оценивается в 2,6 трлн тенге, при этом индекс физического объема ВРП составит 104% к уровню прошлого года. В бюджеты всех уровней от области перечислено 340 млрд тенге, что на 42,1% выше чем за 2015 год. Среднемесячная номинальная заработная плата увеличилась на 15% и составила 119 тысяч тенге. Кроме этого, создано около 17 тысяч новых рабочих мест.

На отчете аким области Даниал Ахметов сообщит о планах развития дорожной инфраструктуры на 2017 год, о реализации в регионе крупных проектов и программ. Главная роль, как и прежде, будет отведена улучшению качества жизни и созданию комфортных условий для каждого восточноказахстанца. Каждая задача 2017 года будет выполнена в контексте Послания Президента «Третья модернизация».

 

 

22 февраля 2017, 14:31
Источник, интернет-ресурс: Восточно-Казахстанского областного акимата

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код