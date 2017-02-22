В 2016 году в экономику и социальную сферу области вложено более 436,5 млрд тенге инвестиций

В 2016 году в ВКО было построено и отремонтировано около 300 объектов образования и здравоохранения, в эксплуатацию введено 340 тысяч квадратных метров жилья, привлечено 436,5 млрд тенге инвестиций, отремонтировано 389 км дорог, передает пресс-служба акима области.

Об этом и о других важных фактах, произошедших в жизни ВКО в 2016 году, сообщит глава региона Даниал Ахметов на отчете, который только что стартовал. В ходе мероприятия каждый житель сможет задать свой вопрос.

Восточно-Казахстанская область завершила 2016 год с положительной динамикой по основным индикаторам социально-экономического развития. Об этом свидетельствуют факты. Валовой региональный продукт за 2016 год оценивается в 2,6 трлн тенге, при этом индекс физического объема ВРП составит 104% к уровню прошлого года. В бюджеты всех уровней от области перечислено 340 млрд тенге, что на 42,1% выше чем за 2015 год. Среднемесячная номинальная заработная плата увеличилась на 15% и составила 119 тысяч тенге. Кроме этого, создано около 17 тысяч новых рабочих мест.

На отчете аким области Даниал Ахметов сообщит о планах развития дорожной инфраструктуры на 2017 год, о реализации в регионе крупных проектов и программ. Главная роль, как и прежде, будет отведена улучшению качества жизни и созданию комфортных условий для каждого восточноказахстанца. Каждая задача 2017 года будет выполнена в контексте Послания Президента «Третья модернизация».