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7,8 млрд. тенге направят на ремонт актюбинских дорог в 2017 году

22 февраля 2017, 14:46

Всего запланированы работы по 27 проектам.


7,8 млрд. тенге направят на ремонт актюбинских дорог в 2017 году. Об этом аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев сообщил в ходе отчетной встречи с населением, которая прошла в теннисном центре Актобе сегодня, передает пресс-служба акима области.

Глава региона отметил, что протяженность автомобильных дорог республиканского, областного и районного значения области составляет 6 979,4 км, из них областного и районного значения - 5085,7 км. 67% автодорог находятся в неудовлетворительном состоянии. В 2016 году на развитие автодорожной отрасли области всего было выделено 8,9 млрд тенге. Было реализовано 74 проекта, с общей протяженностью 108,8 км, в том числе проведен ремонт 53,9 км районных и городских улиц.

- В нынешнем году на эти цели выделено 7,8 млрд. тг., планируется отремонтировать 298 км. дорог, что в 2,7 раза больше чем в 2016 г. Также начнется строительство автодороги «Южный обход г. Актобе» стоимостью 740 млн. тг., «Актобе-Орск» (1 450 млн.тг.), а также путепровода АЗФ (220 млн.тг.), - подчеркнул глава региона.
Всего запланированы работы по 27 проектам. В том числе, будет начата реализация проекта по капитальному ремонту автодороги Донское – Бадамша – Актобе – Орск на участке 30-45 км.

Фото: uapress.info

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