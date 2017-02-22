Глава государства предложил создать на базе Академии наук коллегиальный орган по этике

Президент РК Нурсултан Назарбаев в ходе торжественной сессии Общего собрания Национальной академии наук РК предложил создать на её базе коллегиальный орган по этике, сообщает Zakon.kz.

«Он (орган по этике) мог бы разработать кодекс ученого, кодекс по этике публикации, - предложил президент. - Также нужно решить вопрос участия Академии наук, на договорной основе проведение конкурсов и присуждение именных премий в области науки. Министерству образования совместно с Академией и вузами необходимо продвигать в своих научных зданиях международные рейтинговые базы. Надо не менее половины научных статей публиковать на английском языке, они должны быть доступны в электронном формате и включены в мировые базы данных».

По его словам, данные меры необходимы казахстанским ученным для вхождения в глобальное научное пространство. Только тесное сотрудничество с мировыми научными сообщества поможет развить отечественную науку.

«В рамках ежегодного Астанинского экономического форума мы привлекаем авторитетнейших ученных. За 10 лет работы форума к нам приезжали 22 нобелевских лауреата, среди которых не только в сфере экономики, но и физики, биологи и химики. Нужно использовать имеющийся контакт для развития нашей науки. Уверен, Академия наук и наши ученные станут активными участниками новой стратегии развития Казахстана и будут в авангарде ускоренной технологической модернизации. Это не простая задача, но мы должны это сделать», - сказал Н. Назарбаев.