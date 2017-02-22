Юлия Якупбаева возглавила Ассоциацию финансистов Казахстана

В г. Алматы состоялось общее собрание членов АФК, высшего уполномоченного органа Ассоциации, на котором был утвержден новый состав Совета Ассоциации

Члены АФК проголосовали за прекращение полномочий Магжана Ауэзова в качестве председателя Совета АФК в связи с его назначением председателем правления Forte Bank. Собрание выразило благодарность М. Ауэзову за вклад в развитие финансового сектора страны и обеспечение конструктивного взаимодействия между финансовым сектором и государством.

Единогласным решением общего собрания Членов АФК исполняющим обязанности Председателя Совета АФК была избрана заместитель Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» Юлия Якупбаева.

Ю. Якупбаева имеет высшее экономическое образование, окончила Казахскую государственную академию управления по специальности «Финансы и кредит». За девятнадцать лет трудового стажа Юлия Якупбаева прошла путь от специалиста до руководителя высшего звена. В разные годы трудилась в Национальном банке РК, АФК, НЭПК «Союз «Атамекен», входит в наблюдательные и общественные советы ряда компаний (АО «НАТР», ЭКСПО-2017, ЕНПФ, и др.). Является членом Правления Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК. Ведет активную общественную работу. Имеет ряд государственных и общественных наград.

В качестве члена Правления НПП РК «Атамекен» Юлия Якупбаева курирует вопросы банковского сектора, рынка ценных бумаг, страхования, разгосударствления, приватизации и развития ГЧП, финансовой поддержки предпринимателей, тарифообразования и конкуренции.

Пост и.о. председателя Совета АФК Юлия Якупбаева планирует совмещать с текущей должностью члена правления НПП РК «Атамекен», что, несомненно, будет способствовать усилению клиентоориентированности, повышению оперативности и эффективности выработки позиций и принятия стратегических решений по проблемным вопросам финансового сектора Казахстана, а также углублению взаимодействия финансовых институтов с субъектами реального сектора экономики.

Примечательно, что Юлия Якупбаевой стала первой женщиной, возглавившей Совет АФК, за почти двадцатилетнюю историю ассоциации.

«Я хочу выразить благодарность членам АФК за высокую оценку моей работы в качестве руководителя ассоциации и поддержку предложенной кандидатуры Юлии Якупбаевой на пост нового главы АФК. Юлия Константиновна имеет огромный опыт работы, широко известна в финансовых кругах страны и имеет весь необходимый потенциал для решения стоящих перед финансовым рынком текущих вызовов», - сказал Магжан Ауэзов, председатель правления АО Forte Bank.

«Я рад видеть Юлию Константиновну в качестве руководителя Ассоциации финансистов Казахстана не только как одного из лучших профессиональных кандидатур, но человека с большим опытом работы как в Ассоциации финансистов, так и Национальной палате предпринимателей», - отметил советник председателя правления АО «Казкоммерцбанк», экс-председатель Национального банка РК Кадыржан Дамитов.

В Ассоциацию финансистов Казахстана входят 158 организаций, включая банки, страховые компании, профессиональные участники рынка ценных бумаг, лизинговые компании, микрофинансовые организации, аудиторские и консалтинговые компании и др.

АФК является аккредитованной ассоциацией в НПП РК «Атамекен», экономических министерствах и ведомствах, консолидировано выражающей интересы финансового сектора.

Справочно: Юлия Константиновна Якупбаева, родилась в 1977 году в г.Алма- Ата.

Окончила Казахскую государственную академию управления (Алматы, Казахстан) (1998), по специальности «Финансы и кредит». Более 19 лет проработала в финансовой отрасли Казахстана, начиная с ведущего специалиста Департамента финансового надзора Национального банка РК (1998-2002). Далее работала экспертом по финансовым вопросам, директором Департамента по рынку ценных бумаг и пенсионному сектору в Ассоциации финансистов Казахстана (2002-2007); Управляющим директором Ассоциации финансистов Казахстана (2007-2011); заместителем председателя правления Совета Ассоциации финансистов Казахстана (2011-2012); Управляющим директором - Членом Правления НЭПК «Союз «Атамекен»; советником Председателя Президиума Национальной палаты предпринимателей РК (2013-2014); Курировала вопросы финансового сектора, налогообложения, тарифообразования и конкуренции (2012-2013);

В настоящее время - заместитель Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (с 11.2014).

Также занимала должности независимого директора-члена Совета директоров ряда компаний, в том числе АО «Казкоммерц Секьюритиз», АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»; являлась членом Правления Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК (с 12.2016); членом общественного совета ЕНПФ (с 02.2017).

Награждена юбилейной медалью к 20-летию Независимости Республики Казахстан, общественным орденом Ассоциации финансистов Казахстана «Заслуженный финансист», медалью НЭПК «Союз «Атамекен» «За верность делу» II степени, юбилейной медалью «25 лет Независимости Республики Казахстан» (12.2016).