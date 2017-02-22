У безработной казахстанки украли в Москве кольцо стоимостью 8 млн тенге

В московскую полицию поступило заявление о краже дорогого кольца и денег.

В одной из московских саун у женщины украли кольцо, стоимость которого составляет около 1,5 млн рублей, сообщает источник журналистов РЕН ТВ





Пострадавшая – временно неработающая 36-летняя уроженка Казахстана – накануне вечером встретилась в сауне с подругой. Свою одежду женщины оставили в раздевалке, которая не запиралась. Позже к ним присоединились двое знакомых мужчин.





Пропажу дорогого кольца и семи тысяч рублей из кошелька пострадавшая обнаружила только в такси, по дороге домой.