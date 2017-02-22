В Жамбылской области планируется построить 325 тысяч квадратных метров жилья

Глава региона рассказал, что объем строительных работ вырос на 4,2 %.

Как проинформировал на отчетной встрече с населением аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев, обеспечение жителей региона жильем – одна из приоритетных задач, передает пресс-служба акима области.





В отчетном периоде высокими темпами велось жилищное строительство.





Глава региона рассказал, что объем строительных работ вырос на 4,2 %. Инвестиции в эту сферу возросли на 32%.









По программе «Развития регионов - 2020» построено свыше 318 тысяч квадратных метров жилья.





Кроме этого, аким области подчеркнул, что введено в эксплуатацию два дома для очередникови кредитный дом по линии Жилстройсбербанка. Новоселье отпраздновали 415 семей.





Было отмечено, что планируется построить 325 тысяч квадратных метров жилья.





Программа модернизации ЖКХ позволило определенно улучшить состояние старых многоквартирных домов области.









Если в начале реализаций Программы требовался капитальный ремонт 610 домов, то на сегодня отремонтировано 218 домов.





На сегодня число объектов кондоминиума, требующих ремонта, снизилось на 392 дома.





В рамках Программы развития регионов до 2020 года в городах Жанатас и Каратау в прошлом году реализованы три проекта по реконструкции водопроводных сетей и модернизации жилых домов на сумму свыше 598 млн. тенге.





Фото: пресс-служба акима Жамбылской области



