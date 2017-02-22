Mercedes-AMG покажет конкурента Panamera в марте

Четырехдверная модель Mercedes-AMG, слухи о которой ходят уже пару лет, будет представлена в следующем месяце на автосалоне в Женеве. Об этом сообщает британское издание Autocar со ссылкой на собственные источники.





Спортивный автомобиль, о котором идет речь, нацелен на конкуренцию с Porsche Panamera, BMW 6-Series Gran Coupe и Audi RS 7. Предполагается, что его назовут AMG GT4, хотя этот индекс «Мерседес» собирается также использовать для гоночной машины соответствующей категории – по аналогии с Mercedes-AMG GT3. Про гражданский Mercedes-AMG GT4 уже известно довольно много, но вся эта информация носит неофициальный характер.





В линейке спортивного подразделения Mercedes-AMG четырехдверка станет третьей самостоятельной моделью после суперкара SLS и семейства купе и родстеров AMG. При этом построят ее не на уникальной платформе, а на архитектуре MRA, лежащей в основе моделей C-Class, E-Class и S-Class. Технически GT4 будет ближе всего к новому спортседану E 63 S, рублевые цены на который объявили в начале этого месяца. Модель получит ту же 4,0-литровую битурбовосьмерку с активными опорами, девятиступенчатую трансмиссию AMG SPEEDSHIFT MCT, постоянный полный привод AMG Performance 4MATIC+, который может передать до 100% тяги на заднюю ось, и специальный режим для дрифта. Как и у E 63, мотор GT4 получит два варианта настройки, причем базовая версия GT4 будет мощнее топовой 612-сильной E 63 S. О полном заимствовании компонентов речи вообще не идет – подвески, размеры колеи и колесной базы конкурента «Панамеры» будут уникальными.





Также рассматривается возможность выпуска «мягкой» гибридной модификации GT4 со стартером-генератором и нагнетателем с электрическим приводом, питающимися от 48-вольтовой батареи. Эта технология дебютирует в нынешнем году на обновленном Mercedes S-Class. Интегрированный в трансмиссию 20-сильный электромотор обеспечит автомобилям мгновенный старт.





К сожалению, в следующем месяце мы увидим только прототип четырехдверки – с ее показа начнется празднование 50-летия AMG. Серийный же вариант должен появиться в следующем году.



