В Актобе за квартирную кражу судят полицейского
22 февраля 2017, 15:09
Следствие утверждает, что он выкрал ключи от квартиры потерпевшей в кафе, после чего с сообщником совершили кражу.
27-летний Алтынбек Калауов подозревается в совершении кражи золотых изделий на сумму более 5 млн тенге, сообщает корреспондент "Диапазона".
В ноябре его девушка организовала встречу одноклассников. Они вместе приехали на встречу в кафе "Славянка", сам полицейский пробыл там несколько минут и уехал.
Через несколько дней после встречи квартиру одноклассницы девушки полицейского обворовали, воры унесли норковые шубы и золото.
Украденные украшения хозяйка нашла в комиссионном ларьке на рынке. Оказалось, что золотые серьги и браслет сдала в ларёк девушка полицейского. На допросе она объяснила, что золото подарил Алтынбек.
Позже полицейский стал главным подозреваемым в деле о квартирной краже. Следствие утверждает, что он выкрал ключи от квартиры в кафе у одноклассницы своей подруги. Вместе с сообщником узнали, когда никого не будет дома и залезли туда.
Теперь его судят. Сам полицейский показания пока не давал.
Юрий Гейст
Фото с сайта diapazon.kz
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