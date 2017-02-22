В Актобе за квартирную кражу судят полицейского

Следствие утверждает, что он выкрал ключи от квартиры потерпевшей в кафе, после чего с сообщником совершили кражу.

27-летний Алтынбек Калауов подозревается в совершении кражи золотых изделий на сумму более 5 млн тенге, сообщает корреспондент сообщает корреспондент "Диапазона"





В ноябре его девушка организовала встречу одноклассников. Они вместе приехали на встречу в кафе "Славянка", сам полицейский пробыл там несколько минут и уехал.





Через несколько дней после встречи квартиру одноклассницы девушки полицейского обворовали, воры унесли норковые шубы и золото.





Украденные украшения хозяйка нашла в комиссионном ларьке на рынке. Оказалось, что золотые серьги и браслет сдала в ларёк девушка полицейского. На допросе она объяснила, что золото подарил Алтынбек.





Позже полицейский стал главным подозреваемым в деле о квартирной краже. Следствие утверждает, что он выкрал ключи от квартиры в кафе у одноклассницы своей подруги. Вместе с сообщником узнали, когда никого не будет дома и залезли туда.





Теперь его судят. Сам полицейский показания пока не давал.





Юрий Гейст