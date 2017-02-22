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В Актобе за квартирную кражу судят полицейского

22 февраля 2017, 15:09

Следствие утверждает, что он выкрал ключи от квартиры потерпевшей в кафе, после чего с сообщником совершили кражу.


27-летний Алтынбек Калауов подозревается в совершении кражи золотых изделий на сумму более 5 млн тенге, сообщает корреспондент "Диапазона".

В ноябре его девушка организовала встречу одноклассников. Они вместе приехали на встречу в кафе "Славянка", сам полицейский пробыл там несколько минут и уехал.

Через несколько дней после встречи квартиру одноклассницы девушки полицейского обворовали, воры унесли норковые шубы и золото.

Украденные украшения хозяйка нашла в комиссионном ларьке на рынке. Оказалось, что золотые серьги и браслет сдала в ларёк девушка полицейского. На допросе она объяснила, что золото подарил Алтынбек.

Позже полицейский стал главным подозреваемым в деле о квартирной краже. Следствие утверждает, что он выкрал ключи от квартиры в кафе у одноклассницы своей подруги. Вместе с сообщником узнали, когда никого не будет дома и залезли туда.

Теперь его судят. Сам полицейский показания пока не давал.

Юрий Гейст
Фото с сайта diapazon.kz

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